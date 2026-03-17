Anses paga una ayuda a quienes perdieron el trabajo: quiénes pueden pedirla

Perder el trabajo no solo deja un vacío en la rutina. También golpea de lleno el ingreso mensual y obliga a resolver rápido cómo sostener los gastos. En ese contexto, Anses cuenta con una prestación dirigida a personas que estaban empleadas en relación de dependencia y quedaron desocupadas por causas ajenas a su voluntad.

No se trata de una ayuda abierta para cualquier caso, sino de un beneficio pensado para quienes fueron despedidos sin causa, para quienes terminaron su contrato o para situaciones específicas que están incluidas dentro del marco legal laboral.

El acceso no es automático. Hay condiciones que deben cumplirse antes de iniciar la gestión. En el caso de los trabajadores permanentes, Anses exige haber tenido al menos seis meses de aportes dentro de los tres años anteriores al despido o al fin de la relación laboral. Para quienes hacían tareas de temporada o eventuales, el esquema cambia: deben acreditar menos de un año trabajado en los últimos tres años y, además, más de 90 días de actividad en el año previo a la desvinculación. Es decir, el organismo mira el historial reciente y no solo la situación actual.

La duración del cobro tampoco es igual para todos. Depende de los aportes realizados y del nivel de ingresos que la persona tuvo antes de quedarse sin empleo. Según cada caso, la prestación puede pagarse entre dos y doce cuotas. A su vez, quienes tienen más de 45 años pueden extender ese plazo por seis meses más. La lógica detrás de esa diferencia es clara : cuanto más difícil puede resultar la reinserción laboral, mayor es el tiempo de acompañamiento económico previsto por el sistema.

Una vez aprobada la solicitud, Anses define el canal de cobro. Si la persona no tiene una cuenta habilitada para percibir esta clase de prestaciones, se le abre una Caja de Ahorro de la Seguridad Social en un banco. Al principio, el dinero puede retirarse en la sucursal asignada y luego se entrega una tarjeta de débito para operar en cajeros automáticos. En cambio, si el solicitante ya recibe otra prestación de ANSES en una cuenta bancaria, ese mismo medio puede seguir utilizándose. Incluso existe la posibilidad de adaptar una cuenta personal para que funcione bajo esa modalidad.

Otro punto que suele generar dudas tiene que ver con la compatibilidad con otros beneficios. Cobrar esta prestación no impide, por sí mismo, seguir recibiendo ciertas asignaciones familiares. Entre ellas figuran la asignación por prenatal, la AUH, las prestaciones por nacimiento o adopción, la ayuda escolar anual y la asignación por matrimonio. Eso significa que una persona que perdió su empleo puede conservar otros apoyos vigentes, siempre y cuando reúna las condiciones que exige cada uno.

Qué documentos hay que presentar para iniciar el trámite

Para avanzar con la solicitud, Anses pide el DNI, en original y copia, y una constancia que pruebe la situación de desempleo. Esa documentación cambia según el motivo de la desvinculación. Si hubo despido sin causa, sirve el telegrama de despido, una carta documento o una nota del empleador con firma certificada. Si la finalización del vínculo estuvo vinculada con la quiebra o el concurso preventivo de la empresa, pueden requerirse papeles emitidos por el síndico, resoluciones judiciales o publicaciones del Boletín Oficial. Cuando la ruptura fue denunciada por el trabajador con causa, deben presentarse los telegramas enviados en ese proceso.

También hay casos puntuales que requieren otros respaldos. Si se trató de un contrato a plazo fijo que no fue renovado, se debe adjuntar la copia del contrato vencido. Si falleció un empleador unipersonal, corresponde presentar el acta de defunción certificada. Y si al momento del cese la persona atravesaba una enfermedad o un accidente, laboral o no, Anses puede solicitar un certificado médico que acredite aptitud para desempeñar tareas acordes a su estado de salud. Con todo eso reunido, el trámite puede hacerse desde la web oficial, a través de Atención Virtual con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o de manera presencial en una oficina, con turno previo.