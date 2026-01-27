Atención: este el popular cosmético que la Anmat prohibió hoy por contener un químico peligroso

En la madrugada de este martes, la Anmat comunicó en el Boletín Oficial una serie de disposiciones que incluyen la prohibición de elaboración, uso, distribución y publicidad de un cosmético. La decisión se tomó tras investigaciones iniciadas por reportes y denuncias de consumidores, y busca resguardar la salud pública frente a la circulación de artículos de origen desconocido y sin control de calidad, incluidas marcas que se comercializan de forma electrónica en todo el país.

Según la Anmat, en el caso de productos cosméticos se detectó la venta de una amplia lista de artículos capilares bajo la marca SUAD ofrecidos en plataformas digitales. De acuerdo con la información consignada por el organismo, ninguno de esos productos —entre los que figuran alisados con distintas denominaciones, tratamientos capilares y champús— contaba con la inscripción sanitaria correspondiente, lo que impide verificar su composición, trazabilidad y seguridad para los usuarios.

La medida fue oficializada a través de la disposición 101/2026, que ordenó la prohibición del uso, la venta y la distribución de todos los productos SUAD en cualquier lote o presentación. La Anmat sostuvo que estos artículos se comercializaban sin inscripción y sin datos del establecimiento elaborador, por lo que no es posible ofrecer garantías sobre su eficacia y seguridad .

En particular, la Anmat advirtió sobre los riesgos asociados a alisadores capilares que podían contener formol (formaldehído), una sustancia cuyo uso para alisar el cabello no está autorizado por su capacidad de liberar vapores tóxicos. Tal como se explica en el Boletín Oficial: "Que el uso de este ingrediente con la finalidad de alisar los cabellos no se encuentra autorizado, por cuanto puede derivar en la exposición a vapores tóxicos con potencial para generar diversos efectos nocivos sobre la salud del usuario y del aplicador".

Además, el texto oficial detalla que la exposición aguda puede provocar ardor, picazón e irritación en piel y ojos, así como molestias respiratorias. En el Boletín Oficial se señala: "Que, es así que, los alisadores para el cabello formulados en base a formol pueden generar diversas reacciones adversas tras la exposición aguda, a saber: irritación, enrojecimiento, ardor, picazón de la piel y/o de los ojos, lagrimeo, irritación de la garganta, irritación de la nariz, tos, sensibilización del tracto respiratorio y alteraciones serias del mismo".

La Anmat también alertó sobre los efectos de exposiciones prolongadas, que pueden derivar en cuadros alérgicos y en un incremento del riesgo de carcinomas. Según el Boletín Oficial: "Que, por otra parte, frente a la exposición crónica, pueden desencadenar desde hipersensibilidad y dermatitis alérgicas, hasta un incremento en la probabilidad de ocurrencia de carcinomas, principalmente el nasofaríngeo".

Qué ordenó la Anmat y cómo se aplicará la medida

La Anmat explicó que el objetivo es evitar que más personas se expongan a posibles daños, ya que se trata de productos ilegítimos y no registrados, de los cuales no se conoce quién los elaboró. Por esa falta de información y de control oficial, el organismo señaló que no puede garantizar ni su eficacia ni su seguridad, ni tampoco que estén formulados con ingredientes permitidos por la normativa vigente.

En ese marco, el área técnica correspondiente recomendó prohibir en todo el país el uso y la comercialización de los productos SUAD. La decisión incluye también la publicidad y la publicación en plataformas de venta online, sin importar presentación, lote, vencimiento o contenido.

Además, la medida fue informada a todas las autoridades sanitarias jurisdiccionales para que se aplique y controle en cada distrito.