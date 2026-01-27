La meticulosa estafa que empezó circular en Mendoza y sorprende por su método

Las estafas son cada vez más minuciosas y difíciles de percibir: se adaptan, cambian de forma y se apoyan en situaciones cotidianas para avanzar sobre cuentas personales. En Mendoza , una estafa en particular empezó a repetirse con Facebook Marketplace como principal vía de contacto. El objetivo es obtener el código de verificación de WhatsApp para robar la cuenta y usarla luego para pedir dinero.

La maniobra arranca en Facebook Marketplace, cuando una persona publica un producto para vender. La víctima contó a MDZ que en su caso ofrecía un juego de living y que un hombre le respondió casi de inmediato: se mostró interesado, dijo que lo iba a comprar y empezó a cerrar la operación con rapidez, como si no hubiera dudas.

En este tipo de ventas, coordinar un encuentro suele ser un punto sensible por horarios, distancias o el traslado del objeto, y esa situación es aprovechada por los estafadores. En el caso relatado, el comprador aseguró que trabajaba para Correo Argentino y que justo estaba en servicio, por lo que podía pasar a buscar el juego de living. La propuesta, presentada como una solución práctica, buscaba generar confianza y acelerar el intercambio.

El punto clave llega después. Con el argumento de una supuesta "burocracia", el comprador afirma que no puede concretar el retiro de manera directa y que necesita "hablar con la central". Luego de esa llamada, le avisa a la vendedora que desde la central enviarán un código y que ella debe pasárselo para confirmar el retiro o el envío.

En ese momento se concreta la estafa. El código no tiene relación con Correo Argentino: se trata del código de verificación de WhatsApp. Cuando la víctima lo comparte, el estafador lo utiliza para activar la cuenta en otro teléfono, toma el control del WhatsApp y deja a la dueña sin acceso.

Con la cuenta ya tomada, la estafa se vuelve más agresiva: el delincuente contacta a familiares, amigos y conocidos para pedir transferencias "urgentes", e incluso puede publicar estados para reforzar el engaño y ampliar el alcance del pedido de dinero.

marketplace, estafa Con la cuenta tomada, la estafa se extiende a los contactos con pedidos de transferencias y mensajes urgentes. Shutterstock

Otras formas en las que buscan sacarte el código de WhatsApp

Aunque la modalidad ligada a Marketplace es una de las que más se repite, el objetivo es el mismo: conseguir que la víctima comparta el código de verificación. Estas son otras excusas frecuentes con las que se presenta la estafa:

"Soy soporte técnico" o "seguridad de WhatsApp": el estafador asegura que detectó un "inicio de sesión sospechoso" y pide un código para "proteger" la cuenta. En realidad, busca el número para activarla en otro dispositivo.

"Te mandé un código por error": el delincuente dice que se equivocó de número y solicita que le reenvíen el código que llegó por SMS o WhatsApp. Con ese dato, toma el control de la cuenta.

"Te ganaste un premio", "sorteo" o "descuento": se solicita "validar identidad" con un código para acceder a un supuesto beneficio. El mecanismo apunta a la urgencia y la sorpresa.

"Necesito verificar tu publicación o tu cuenta": se hacen pasar por Facebook, Instagram o Marketplace y piden "confirmar" datos mediante un código, con la intención de acceder a WhatsApp u otras cuentas.

"Soy un familiar y cambié el número": se presenta una historia rápida para generar confusión y apuro, y se intenta lograr que la víctima comparta un código "para poder hablar" o "para recuperar la cuenta".

"Te reservo el producto, pero confirmame con este código": en operaciones de compra-venta se inventa una verificación inexistente y se pide el código como condición para cerrar el trato.

La regla de oro para evitar la estafa

Ante este tipo de estafa, la recomendación central es no compartir nunca el código de verificación de WhatsApp, sin importar el argumento que utilicen. Ese código no confirma compras ni habilita envíos, y tampoco forma parte de trámites: es la clave que permite activar la cuenta en otro dispositivo y tomar el control del perfil.

Si la cuenta ya fue vulnerada, lo habitual es que los delincuentes contacten rápidamente a familiares y amigos para pedir transferencias. En esos casos, se sugiere avisar cuanto antes por otra vía que se trata de una estafa e intentar recuperar el acceso iniciando sesión nuevamente en WhatsApp con el número de teléfono. Una vez restablecida la cuenta, activar la verificación en dos pasos (PIN) suma una capa extra de seguridad.