Estafa en Santiago de Chile: el engaño que sufrió un mendocino y las claves para prevenirlo

Un joven fue engañado al cambiar dólares en el Santiago de Chile. Carabineros detallaron la maniobra de estafa y brindaron recomendaciones claves.

Un joven mendocino de 23 años vivió una estafa en pleno microcentro de Santiago de Chile tras ser tentado con una supuesta mejor cotización para cambiar dólares. El hecho ocurrió en la zona de Paseo Ahumada y calle Huérfanos, uno de los sectores más transitados de la capital.

Escuchá la entrevista completa en MDZ Radio: 26-01-2026 - DT - HUGO TRONCOSO - COMISARIO DE LA 1ERA COMISARIA DE SANTIAGO DE CHILE El comisario de la Primera Comisaría de Santiago, teniente coronel Hugo Troncoso, confirmó en MDZ Radio que este tipo de situaciones se da en un contexto de alta circulación de personas. “La Comuna de Santiago, capital de Chile, tenemos alrededor de 2.500 a 2.800 personas que transitan por el barrio céntrico”, explicó, y señaló que allí confluyen “locales comerciales, centros turísticos, museos y lugares que visitan constantemente los turistas”, lo que genera oportunidades para la comisión de delitos. En ese marco, calificó el hecho como “lamentable” y sostuvo que “jóvenes que vienen a pasar un momento de esparcimiento, de descanso en nuestro país, sean parte de estos hechos que, obviamente, no nos gusta padecer”.

El delito y el accionar policial Troncoso detalló que, si bien se trató de “un delito bien específico”, el caso tuvo un desenlace positivo. “Hay una detención, se logra la devolución, la incautación y devolución del dinero en su totalidad”, indicó. Según precisó, la detención se produjo en flagrancia, con “antecedentes reales, fehacientes”, lo que permitió una coordinación inmediata con el Ministerio Público. “Esta persona pasa a control de detención y queda en este minuto a la fecha en prisión preventiva”, afirmó.

Respecto de los delitos más frecuentes en el centro de Santiago, el jefe policial señaló que “el delito de mayor connotación social acá en la Comunidad de Santiago es el robo por sorpresa”, una modalidad que se apoya en “la rapidez y la oportunidad que le está brindando también la persona”. En ese sentido, subrayó la importancia del autocuidado, ya que “hay personas también que se dedican a sustraer especies y principalmente las que tienen a la vista”.

Recomendaciones para turistas y prevención En relación con la prevención, Troncoso aseguró que “a nivel país tenemos disposición inmediata de carabineros en la calle” y que en la comuna se despliegan “diversos servicios”, con presencia de efectivos “en bicicletas, de infantería, en vehículos motorizados”, además de servicios adicionales focalizados en las zonas de mayor complejidad, para que quienes visitan la ciudad “puedan hacerlo de manera confiada, tranquila”.