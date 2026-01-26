Estafa en Santiago de Chile: el engaño que sufrió un mendocino y las claves para prevenirlo
Un joven fue engañado al cambiar dólares en el Santiago de Chile. Carabineros detallaron la maniobra de estafa y brindaron recomendaciones claves.
Un joven mendocino de 23 años vivió una estafa en pleno microcentro de Santiago de Chile tras ser tentado con una supuesta mejor cotización para cambiar dólares. El hecho ocurrió en la zona de Paseo Ahumada y calle Huérfanos, uno de los sectores más transitados de la capital.
El comisario de la Primera Comisaría de Santiago, teniente coronel Hugo Troncoso, confirmó en MDZ Radio que este tipo de situaciones se da en un contexto de alta circulación de personas. “La Comuna de Santiago, capital de Chile, tenemos alrededor de 2.500 a 2.800 personas que transitan por el barrio céntrico”, explicó, y señaló que allí confluyen “locales comerciales, centros turísticos, museos y lugares que visitan constantemente los turistas”, lo que genera oportunidades para la comisión de delitos. En ese marco, calificó el hecho como “lamentable” y sostuvo que “jóvenes que vienen a pasar un momento de esparcimiento, de descanso en nuestro país, sean parte de estos hechos que, obviamente, no nos gusta padecer”.
El delito y el accionar policial
Troncoso detalló que, si bien se trató de “un delito bien específico”, el caso tuvo un desenlace positivo. “Hay una detención, se logra la devolución, la incautación y devolución del dinero en su totalidad”, indicó. Según precisó, la detención se produjo en flagrancia, con “antecedentes reales, fehacientes”, lo que permitió una coordinación inmediata con el Ministerio Público. “Esta persona pasa a control de detención y queda en este minuto a la fecha en prisión preventiva”, afirmó.
Respecto de los delitos más frecuentes en el centro de Santiago, el jefe policial señaló que “el delito de mayor connotación social acá en la Comunidad de Santiago es el robo por sorpresa”, una modalidad que se apoya en “la rapidez y la oportunidad que le está brindando también la persona”. En ese sentido, subrayó la importancia del autocuidado, ya que “hay personas también que se dedican a sustraer especies y principalmente las que tienen a la vista”.
Recomendaciones para turistas y prevención
En relación con la prevención, Troncoso aseguró que “a nivel país tenemos disposición inmediata de carabineros en la calle” y que en la comuna se despliegan “diversos servicios”, con presencia de efectivos “en bicicletas, de infantería, en vehículos motorizados”, además de servicios adicionales focalizados en las zonas de mayor complejidad, para que quienes visitan la ciudad “puedan hacerlo de manera confiada, tranquila”.
El comisario también brindó recomendaciones concretas para quienes viajen a Chile. “Antes de efectuar los cambios de dinero, hay que investigar, hay que comparar las tasas de cambio”, remarcó, y sugirió aprovechar la tecnología: “Podemos utilizar aplicaciones para poder verificar las tasas de cambio en tiempo real”. A su vez, aconsejó “no llevar grandes sumas de dinero en efectivo, ni mucho menos exhibirlas en la vía pública”.
Entre los consejos prácticos, mencionó “utilizar también algún portadocumento que sea seguro y así mantener las pertenencias en nuestro cuerpo más cercano”, y advirtió de forma directa: “Hay que evitar cambiar dinero con personas desconocidas. No aceptar ofertas de cambio de divisa por muy buenas que parezcan. Por lo general, estas acciones terminan mal”.
Finalmente, al referirse a la modalidad delictiva más extendida en la vía pública, explicó que “se nos está originando el delito de robo por sorpresa, pero a través de la modalidad del motochorro”, que utiliza motocicletas para sustraer principalmente celulares. En cuanto a la participación de extranjeros en delitos, aclaró que “tenemos una baja estadística de personas extranjeras” y que “principalmente el delincuente termina siendo nacional chileno”.