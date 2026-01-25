Alerta para mendocinos en Chile: así estafaron a un joven en pleno centro de Santiago

Lo que debía ser un viaje corto de compras a Chile terminó en una experiencia traumática para un joven mendocino de 23 años, que fue víctima de una Estafa en pleno centro de Santiago cuando intentaba cambiar Dólares para adquirir electrónica, zapatillas y completar encargos familiares.

El episodio ocurrió en la zona de Paseo Ahumada y calle Huérfanos, uno de los sectores más transitados del casco céntrico santiaguino, donde se concentran casas de cambio, galerías comerciales y gran circulación de turistas. Allí, según relató Nahuel, el propio damnificado al diario chileno Las Últimas Noticias , fue abordado por desconocidos que le ofrecieron un tipo de cambio supuestamente más conveniente que el de los locales formales.

Con ese argumento lo guiaron por distintas galerías y escaleras hasta un espacio cerrado que simulaba ser una oficina. En ese lugar le pidieron los billetes con la excusa de revisarlos. Fue entonces cuando uno de los hombres tomó el dinero y salió corriendo.

El monto involucrado rondaba los US$ 3.000, dinero que el joven había llevado especialmente para realizar compras en Santiago . Al advertir la maniobra, el mendocino reaccionó de inmediato y salió detrás del ladrón, corriendo por los pasillos internos y hacia la calle. En medio de la persecución, varias personas que circulaban por el lugar advirtieron lo que estaba ocurriendo y se sumaron al intento por frenarlo.

“Nos endulzaron el oído y caímos”, resumió el joven al reconstruir cómo se gestó el engaño.

Estafa turistas mendocino en Chile

Según su testimonio, todo ocurrió en cuestión de minutos: primero el ofrecimiento del supuesto mejor precio, luego el recorrido por galerías y escaleras, y finalmente la corrida con el dinero. Contó además que el engaño resultó creíble porque los involucrados se movían con naturalidad en una zona muy concurrida y utilizaban un discurso similar al de las casas de cambio.

Aunque lograron alcanzarlo con ayuda de transeúntes, el episodio dejó al mendocino en estado de shock y marcó el final abrupto del viaje. Más tarde realizó la denuncia correspondiente.

Una advertencia para Mendocinos que viajan a Chile

El caso deja una señal de Alerta para quienes desde Mendoza cruzan la cordillera con efectivo. La experiencia del joven muestra cómo operan este tipo de engaños: aprovechar la necesidad de cambiar moneda rápidamente, ofrecer una cotización tentadora y trasladar a la víctima fuera del circuito formal.

Para los viajeros Mendocinos, la recomendación es clara: cambiar dinero solo en casas habilitadas, desconfiar de ofrecimientos en la vía pública y evitar entregar efectivo en espacios cerrados o improvisados.

Una lección que este joven aprendió de la peor manera, y que hoy sirve como advertencia para otros: detrás de la promesa de un mejor precio, puede esconderse una Estafa que, en pocos minutos, puede arruinar todo un viaje.