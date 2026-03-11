Alerta por tormentas fuertes y ráfagas de hasta 70 Km/h: qué zonas de Mendoza se verán afectadas

Según el Servicio Meteorológico Nacional, hay alerta amarilla en distintas zonas de la provincia. No se descarta la caída de granizo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia para este jueves 12 de marzo por tormentas fuertes y abundantes lluvias en el sur de Mendoza.

Según el SMN, hay alerta amarilla en San Rafael, General Alvear y Malargüe: “El área será afectada por tormentas, algunas fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 km/h y abundantes lluvias en cortos períodos”, indicaron.

Y agregaron que "se prevén valores de precipitación acumulada entre 35 y 50 mm, que pueden ser superados de manera local".

Así estará el tiempo este jueves en Mendoza Viento: circulación leve de norte a sur entre las 11 y la medianoche en toda la provincia.

circulación leve de norte a sur entre las 11 y la medianoche en toda la provincia. Nubosidad: el día amanece inestable en la zona Sur y el Valle de Uco, con probabilidad de lluvias débiles hasta media mañana. A partir de las 13, nueva inestabilidad en la zona Sur, especialmente en Malargüe, con lluvias intermitentes. El Valle de Uco, zona Este y Gran Mendoza permanecerán parcialmente nublados sin precipitaciones durante la tarde. Entrada la noche (desde las 23), probabilidad de tormentas en el Sur de la provincia con lluvias de mayor intensidad, y se extienden hacia la madrugada.

Alta Montaña: cielo despejado todo el día. Pronóstico para los próximos días Según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, la jornada del jueves se presentará parcialmente nublada con poco cambio de la temperatura y vientos leves del este. La mínima esperada es de 14ºC, mientras que la máxima rondará los 30ºC.