España regularizará a casi 500.000 inmigrantes sin papeles: qué documentos pedirán

España se encamina a aprobar un real decreto para dar residencia y trabajo por un año. Estos serían los documentos y requisitos para iniciar el trámite.

España avanza con un real decreto para regularizar a inmigrantes sin papeles que ya viven en el país.

España vuelve a poner la migración en el centro del debate con una medida que apunta a regularizar a cerca de medio millón de personas en situación administrativa irregular. El paso formal será el inicio de la tramitación de un real decreto en el Consejo de Ministros, en un contexto de fuerte discusión política y social.

La propuesta se selló a partir de un acuerdo entre el PSOE, el partido del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, y Podemos. El anuncio se conoció después de que la eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, confirmara públicamente el entendimiento.

En palabras de Montero, la medida implica "que tendrán papeles todas las personas que estuvieran en España antes del 31 de diciembre del año 2025 y que puedan demostrar al menos cinco meses de residencia". La intención, según plantean desde el espacio, es regularizar a quienes ya están insertos en la vida social y laboral del país.

Uno de los puntos clave es que España no limitaría la prueba de arraigo al empadronamiento, algo que organizaciones sociales vienen reclamando por las trabas que suelen enfrentar muchas personas para acceder al padrón cuando están en situación irregular. Por eso, se abriría la puerta a otras constancias para acreditar la residencia.