España avanza con la regularización de inmigrantes: a quiénes alcanza y cómo impacta en los argentinos

El Gobierno de Pedro Sánchez impulsa una medida que permitirá otorgar documentación a medio millón de extranjeros en situación irregular.

El Gobierno español impulsa un real decreto para regularizar a cerca de medio millón de inmigrantes sin papeles. La iniciativa incluye a quienes residían en el país antes del 31 de diciembre y reabre el debate político y social sobre la migración.

El Consejo de Ministros de España se prepara para aprobar el inicio de la tramitación de un real decreto que permitirá regularizar a alrededor de medio millón de inmigrantes en situación administrativa irregular. La propuesta fue acordada entre el oficialista Partido Socialista Obrero Español (PSOE), liderado por el jefe del Ejecutivo Pedro Sánchez, y la fuerza de izquierda Podemos.

El anuncio se conoció luego de que la secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, confirmara públicamente el acuerdo entre ambas formaciones con el objetivo de otorgar papeles a quienes ya forman parte de la vida social y laboral del país.

Quiénes podrán acceder a la regularización Según lo previsto, la medida alcanzará a las personas que hayan llegado a España antes del 31 de diciembre y puedan acreditar al menos cinco meses de residencia en el territorio. El proyecto establece que la prueba de arraigo no se limitará únicamente al empadronamiento municipal.

También se aceptarán otros documentos, como informes médicos, contratos de suministro eléctrico o certificados de envío de dinero. Esta flexibilidad responde a una demanda histórica de organizaciones sociales, que señalan las dificultades que enfrentan muchos inmigrantes para inscribirse en el padrón cuando se encuentran en situación irregular.