Rusia y Estados Unidos han mantenido una reunión a nivel de delegaciones de negociadores en Miami , estado de Florida en el contexto de los intentos de Moscú y Washington de retomar las relaciones económicas, a partir del desarrollo de proyectos concretos.

Encabezado por el asesor presidencial, Kirill Dimitriev, el equipo ruso se ha dado cita con el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente, Donald Trump .

"Los equipos debatieron diversos temas y acordaron mantenerse en contacto ", ha señalado Witkoff en un mensaje en el que confirma la cita de Florida pero evita dar más detalles.

En cambio, medios rusos informan de que el viaje de Dimitriev se produjo a petición del presidente ruso, Vladimir Putin , en el marco de los equipos de trabajo enfocados en retomar la cooperación económica entre Estados Unidos y Rusia.

Dimitriev ha indicado que las conversaciones se centraron en proyectos que puedan ayudar a retomar las relaciones entre Rusia y Estados Unidos , aparte de tocar cuestiones de actualidad como la crisis energética derivada de la guerra en Irán, ha informado la agencia rusa TASS.

Kirill Dimitriev efe Kirill Dimitriev negocio por el lado de Rusia con Estados Unidos. Foto Efe EFE

Estados Unidos y Rusia se ponen de acuerdo

Según el representante de Rusia, Estados Unidos es cada vez más consciente del papel que desempeñan el petróleo y el gas rusos en la estabilidad de la economía mundial, en una cita a la que Moscú llevó la vigencia de las sanciones que pesan contra la energía rusa.

El jefe del Fondo Ruso de Inversión Directa es desde hace meses el encargado de negociar el objetivo declarado por Rusia y Estados Unidos de retomar la cooperación económica y comercial, si bien en sus mensajes el enviado de Putin siempre destaca que reiniciar la relación comercial pasa por respetar también los intereses de Moscú, con especial hincapié en el fin de las sanciones. Dpa