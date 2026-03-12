El mundo, a 85 segundos del colapso: qué advierte el Reloj del Juicio Final

El Reloj del Juicio Final , la herramienta creada por el Boletín de Científicos Atómicos para medir el nivel de amenaza existencial para la humanidad, fue actualizado y ahora marca 85 segundos para la medianoche, el punto más cercano al colapso global desde su creación.

La nueva marca llega en un contexto internacional particularmente tenso, atravesado por conflictos militares, amenazas nucleares y una crisis climática que se profundiza. Entre los factores que alimentan esa evaluación aparece el escenario geopolítico actual en Medio Oriente , donde el enfrentamiento entre Estados Unidos e Israel contra Irán vuelve a poner sobre la mesa el riesgo de una escalada regional con consecuencias globales.

Lejos de ser un reloj literal, el sistema funciona como un indicador simbólico que combina análisis científicos, políticos y tecnológicos para estimar cuán cerca se encuentra el mundo de una catástrofe provocada por la actividad humana.

La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán influyó en la actualización del Reloj del Juicio Final, que estipuló que la tierra está a 85 segundos del colapso total debido a las acciones de la humanidad.

El "Doomsday Clock" fue creado en 1947 por científicos vinculados al proyecto que desarrolló la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, un comité de expertos del Bulletin of the Atomic Scientists revisa periódicamente su posición teniendo en cuenta distintos riesgos globales.

Originalmente, el indicador se centraba exclusivamente en la amenaza nuclear, especialmente durante la Guerra Fría. Con el paso del tiempo, el análisis se amplió para incluir otros factores capaces de provocar un colapso global, como el cambio climático, las armas nucleares, la desinformación tecnológica o el desarrollo descontrolado de inteligencia artificial.

La medianoche simboliza un punto de destrucción global. Cuanto más cerca se ubican las agujas, mayor es la percepción de riesgo para la humanidad.

La marca actual (85 segundos antes de ese límite) refleja lo que los científicos consideran un momento de inestabilidad sistémica, en el que múltiples amenazas se superponen.

El escenario actual: la guerra entre Estados Unidos e Irán

Uno de los elementos que hoy preocupa a la comunidad internacional es la creciente confrontación entre Irán y el eje conformado por Estados Unidos e Israel.

El conflicto no solo tiene implicancias militares inmediatas en Medio Oriente, sino que también reabre interrogantes sobre el desarrollo nuclear iraní, el equilibrio estratégico en la región y la posibilidad de que otros actores se involucren en una escalada mayor.

Para los especialistas que analizan el Doomsday Clock, este tipo de tensiones entre potencias y actores regionales con capacidad militar avanzada vuelve a colocar el riesgo nuclear en el centro de la escena, algo que ya había aumentado en los últimos años por otros conflictos internacionales.

En ese marco, el reloj funciona como una advertencia simbólica: el peligro no proviene de un solo frente, sino de la combinación de crisis geopolíticas, ambientales y tecnológicas que se desarrollan al mismo tiempo.

La crisis ambiental y el modelo productivo

Además de las tensiones militares, los científicos también señalan el impacto del modelo productivo actual sobre el planeta. La crisis climática y el uso intensivo de recursos no renovables aparecen como factores estructurales que empujan al sistema global hacia escenarios cada vez más inestables.

Durante décadas, gran parte del desarrollo industrial se apoyó en materiales derivados del petróleo, procesos de alta intensidad energética y sistemas productivos basados en la extracción constante de recursos. Muchos de esos materiales cumplen funciones de uso breve (como envases o embalajes) pero permanecen durante siglos en el ambiente.

Frente a ese panorama, el debate sobre sustentabilidad empieza a desplazarse hacia el origen de los procesos productivos: la materia prima con la que se diseñan los productos.

Innovación en materiales y nuevas alternativas

En ese contexto emergen desarrollos que buscan modificar la base material del sistema productivo. Los llamados biomateriales, elaborados a partir de recursos biológicos renovables, aparecen como una de las alternativas para reducir la dependencia de los derivados del petróleo.

Bioplásticos producidos con almidón de maíz o caña de azúcar, envases elaborados con algas o cueros vegetales a partir de fibras de piña o cactus ya comienzan a incorporarse en industrias como la moda, el diseño y el packaging.

Entre estas innovaciones también aparece el uso de micelio, la red de filamentos que forma la estructura de los hongos, que puede cultivarse utilizando residuos agrícolas para crear materiales livianos, resistentes y biodegradables capaces de reemplazar espumas sintéticas o telgopor.

En Argentina, el estudio MOSH trabaja en el desarrollo de soluciones de packaging basadas en este tipo de biomateriales como parte de un enfoque que busca pasar de un modelo de extraer y descartar a otro centrado en cultivar y reintegrar los recursos.

Una advertencia simbólica sobre el futuro

El Doomsday Clock no predice una fecha concreta de catástrofe, pero sí funciona como una señal de alerta sobre el rumbo del sistema global.

A 85 segundos de la medianoche, el mensaje de los científicos es claro: los riesgos que enfrenta la humanidad (desde conflictos militares hasta la crisis ambiental) están cada vez más interconectados.

La pregunta que plantea esa actualización no es cuándo llegará la medianoche simbólica, sino qué decisiones políticas, tecnológicas y productivas se tomarán antes de que el reloj vuelva a avanzar.