Cuál es el grupo interesado en quedarse con Libertad en Mendoza y San Juan

Pese a que no hay confirmación oficial, desde la provincia de San Juan una de las plazas más afectadas por la crisis de la compañía perteneciente a Grupo Calleja, de capitales salvadoreños, crece el rumor de venta con el objetivo de reordenar sus operaciones, algo que podría impactar en sus sucursales del interior, donde se sumaría el ubicado en Joaquín V. González de Godoy Cruz.

El interesado, de acuerdo a lo informado por medios sanjuaninos y nacionales, sería La Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia, más conocida como La Anónima, uno de los jugadores más fuertes del retail nacional, con presencia en la Patagonia, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.

La sucursal de Mendoza de Libertad se encuentra en la mira en medio de los despidos en San Juan y Misiones.

Nacido en 1908, en distintas ciudades de la Patagonia como Trelew, Comodoro Rivadavia, Puerto Santa Cruz, entre otras, el grupo hoy es comandado por Federico Braun y cuenta con alrededor de 170 sucursales y más de 12.500 empleados en las 85 ciudades de 10 provincias en las que opera.

Braun, bisnieto de José Menéndez, fundador de la empresa con su yerno en Mauricio Braun, es recordado, más allá de los negocios, por su polémica sobre la inflación y el ajustes de precios en 2022, algo que lo llevó a cruzarse con Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de la Nación por aquel entonces.

En el marco de la Jornada por los 20 años de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), Braun “bromeó” al ser consultado cómo manejaban la inflación en La Anónima, alegando que “remarcaban precios todos los días”, a lo que siguió una explicación detallada sobre el “control de precios”. Sin embargo, no pudo escapar del cruce.

La familia Braun, además de controlar la mayoría accionaria de La Anónima, ha tenido una expansión que los ha llevado a desarrollar distintas actividades (comercio de cargas, transporte, frigoríficos, venta de lanas) y particularmente a tomar el control de los astilleros ASTARSA en los años 60, luego a ser uno de los controlantes de EBA Holding, que a su vez controla el Grupo Financiero Galicia, junto con las familias Escasany y Ayerza.

En tanto, Federico Braun aparece en Forbes en el puesto 36 del ranking de los argentinos más ricos, con una fortuna familiar de US$ 320 millones.

Qué pasará en Mendoza

Como se dio a conocer en los últimos días, en el caso sanjuanino entre 2025 y 2026 se perdieron 29 puestos de trabajo en el hipermercado. De acuerdo a las declaraciones gremiales al matutino Tiempo de San Juan reina la incertidumbre en la sucursal, una sensación que se ha trasladado a Mendoza, Córdoba y Tucumán.

Para Posadas, Misiones, el caso es diferente. La empresa desvinculó a 100 empleados en el último tiempo. Además, dejó de operar en el formato de hipermercado, pasando a uno más chico, alegando la caída en las ventas por la falta de afluencia de compradores de Brasil y Paraguay a partir de la suba de los precios argentinos.

supermercado libertad exteriores (12) Alf Ponce Mercado / MDZ

En el caso de la sucursal ubicada en el departamento de Godoy Cruz reina el silencio, incluso desde el ámbito gremial, y resulta complejo dilucidar cómo continuará la situación. Al ser consultados por MDZ Online, desde Centro Empleados de Comercios (CEC) de Mendoza prefirieron no referirse al tema y aseguraron que no darán declaraciones hasta el próximo miércoles.