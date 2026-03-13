Petróleo: el brent vuelve a escalar y cierra en más de 103 dólares su semana más volátil en años

El barril de petróleo de brent para entrega en mayo subió este viernes un 2,67 % y cerró por encima de los 103 dólares en una de sus semanas más volátiles de los últimos años, sacudida por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y la escalada regional en Medio Oriente.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, cerró esta semana en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense en 103,14 dólares, su precio de liquidación más alto desde 2022 y 2,68 dólares por encima que lo registrado al término de la sesión anterior, 100,46 dólares.

En apenas una semana, el precio del barril de brent ha oscilado más de un 30% , a merced del desarrollo de los acontecimientos del conflicto en Medio Oriente, con una volatilidad inédita que no se veía desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022 o la pandemia de la Covid-19 dos años antes.

A primera hora del lunes, tras el estallido inicial de la guerra, el crudo brent llegó a alcanzar picos cercanos a los 120 dólares, pero un día después llegó a tocar los 81,50 dólares en su punto más bajo, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijese que la guerra en Irán estaba "prácticamente finalizada".

Los inversores tienen los ojos puestos en el estrecho de Ormuz, por donde transita habitualmente el 20 % del flujo marítimo global de crudo, que permanece cerrado de facto por Irán y donde el tráfico lleva interrumpido casi por completo desde el inicio de la guerra, que ya cumple dos semanas.

El crudo rebasó por primera vez los 100 dólares al cierre este jueves después de que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, elevase el tono contra Washington en su primer mensaje como dirigente de la república islámica y anunciase que el estrecho de Ormuz seguirá cerrado para "presionar" a sus enemigos.

Los inversores apenas reaccionaron al anuncio de que los 32 países fundadores de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) van a liberar 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas, puesto que todavía persisten las dudas de si será suficiente para compensar las pérdidas, equivalentes a 10 millones de barriles diarios, según el organismo.

Por su parte, Estados Unidos también ha confirmado este viernes que levantará temporalmente las sanciones para la compra de crudo ruso, además de liberar 172 millones de barriles de su reserva energética, con el objetivo de contener la escalada de precios.

"Hasta ahora, el mercado no se ha convencido de que las medidas adoptadas por Occidente compensen las interrupciones en el estrecho de Ormuz", dijo este viernes el analista de Forex Fawad Razaqzada, que admitió que el conflicto también está presionando a la baja a divisas como el euro y el dólar, ante la perspectiva de que el crudo siga subiendo.