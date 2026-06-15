Baja el precio internacional del petróleo: cómo impacta en el valor de la nafta y el gasoil

Los mercados internacionales respiran. Al menos por un momento. Las partes involucradas en el conflicto en Medio Oriente dejaron trascender que se llegó a un acuerdo de paz. Aún falta que se materialice. Pero los mercados ya sienten el impacto y el precio del petróleo cae, y ya se analiza el impacto que pueda tener en Argentina la caída del crudo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trumpo, expresó en Truth Social: "Naves del Mundo, arranquen sus motores. ¡Que fluya el petróleo!". Por su parte, el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, celebró en la red social X la “terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido Líbano”.

En ese contexto, el precio del crudo Brent opera a US$79,90 el barril, una baja diaria de más de 3%. Así, del pico de US$110 de hace un mes, bajó más de 20%. El WTI también cae este lunes más de 4% y opera a US$80,61.

Una de los consecuencias de la baja del precio internacional del petróleo sería una reducción en el valor de los combustibles . Pero los analistas advierten que en el corto plazo el precio de la nafta y el gasoil en Argentina podría tardar en reflejar esta tendencia debido al buffer que implementó YPF.

El buffer de precio fue una medida que tomó la petrolera estatal YPF para amortiguar en el precio de los combustibles la volatilidad del crudo por el conflicto en Medio Oriente, que se encontraba al alza. Y cuando el precio internacional se encuentre a la baja, los combustibles se mantendrían igual para contrarrestar.

Respecto a los precios de la nafta y el gasoil, Daniel Dreizzen, director de la consultora Aleph Energy, señaló que "mínimo por 2 meses no bajarán para compensar el buffer, que se hizo en torno a un Brent de US$95 el barril".

Por otro lado, la baja también pone una mira en las inversiones en energía en Vaca Muerta, aunque sobre todo por el lado del gas. "Con US$80 el barril sigue siendo un precio muy competitivo para invertir, con US$65 ya se acerca demasiado al breakeven (precio de equilibrio para invertir). En tanto, las inversiones de GNL si el precio volviera a valores debajo de 10 usd/mmbtu forzaría fuertemente la necesidad de competitividad de los grandes proyectos argentinos", agregó Dreizzen.

Por otra parte, las exportaciones energéticas sufrirán una merma debido a la baja en el valor en el que exportan.