Cambios en el retail: qué pasará con la sucursal de Mendoza con la crisis del Híper Libertad

La empresa realizó despidos masivos en San Juan y Misiones, mientras que para la provincia se espera un achique y cambio de dueños.

Una nueva empresa del retail se suma al listado de compañías afectadas por la realidad macroeconómica del país. En este caso, en los últimos días se dio a conocer que Híper Libertad está enfrentando despidos masivos, achique de sus operaciones y hasta una posible venta, donde sus sucursales de San Juan y Misiones son las más afectadas, mientras que la de Mendoza está en la mira.

En medio del proceso de venta Carrefour, los cierres de algunas sucursales de Vea y despidos y cierres en otras cadenas del país, la cadena Libertad inició un proceso de achique de su planta con recientes despidos y retiros voluntarios, tal como informó Tiempo de San Juan. De acuerdo al medio sanjuanino, a eso se le suma un fuerte rumor de venta del histórico local de la vecina provincia, algo que podría replicarse en la sucursal que tiene la empresa en Godoy Cruz.

Perteneciente al salvadoreño Grupo Calleja -que en 2024 lo compró al Grupo Casino de Francia-, en el caso de San Juan, durante el 2025 se perdieron 27 puestos de trabajo, mientras que este 2026 se sumaron otros dos a empleados con más de dos décadas de servicio a la empresa que es uno de los polos comerciales más importantes para los sanjuaninos.

Asimismo, en el caso de la sucursal de Posadas, la empresa desvinculó a 100 empleados en el último tiempo. Además, dejó de operar en el formato de hipermercado, pasando a uno más chico, alegando la caída en las ventas por la falta de afluencia de compradores de Brasil y Paraguay a partir de la suba de los precios argentinos.

Quién es el grupo interesado en comprar Libertad A menos de dos años del cambio de manos que sufrió Libertad, la empresa enfrenta nuevamente rumores de venta. En esta ocasión, el candidato a comprar sus operaciones es La Anónima, un fuerte jugador del retail argentino con gran presencia en la región patagónica del país.