El uso de la capacidad instalada de la industria sigue en franca caída y es el menor desde la pandemia

La utilización de la capacidad instalada en la industria argentina volvió a caer en el mes de enero. Se ubicó en 53,6 y estuvo por debajo del 55% registrado en el mismo mes del año pasado, según datos del Indec. De esta forma, ya está cerca de los números que tuvo en lo más profundo de la pandemia cuando tocó un pico del 42% en mayo de 2020, aunque lo recuperó rápidamente para llegar al 53,3% en junio, un número similar al actual.

El indicador refleja un escenario de debilidad en buena parte del entramado industrial, con fuertes caídas en sectores como automotriz, metalmecánica y textiles con mejoras puntuales que se registraron en ramas vinculadas a insumos básicos, fundamentalmente de la energía, lo que finalmente explica que los números no sean peores, incluso que los del 2020.

Entre los bloques sectoriales que se ubicaron por encima del promedio general se destacan la refinación del petróleo, con un nivel de utilización del 86,8%, seguida por las industrias metálicas básicas (67,6%), sustancias y productos químicos (64,8%), papel y cartón (61,7%), productos alimenticios y bebidas (60,2%) y edición e impresión (54%).

Los sectores industriales que operaron por debajo del promedio fueron productos del tabaco (50,9%), los minerales no metálicos (45,5%), el caucho y plástico (36,1%), la metalmecánica —excluida la automotriz— (31,4%), la industria automotriz (24%) y los productos textiles (23,7%).

Uno de los retrocesos más significativos se observó en la metalmecánica, excluyendo automotores, cuyo nivel de utilización cayó a 31,4%, frente al 38,1% registrado en enero de 2025. La baja estuvo vinculada principalmente a la menor producción de maquinaria agropecuaria y de aparatos de uso doméstico. De acuerdo con el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI), la fabricación de maquinaria agrícola registró una caída interanual del 32,1%, mientras que la de electrodomésticos retrocedió 35,8%.

La industria automotriz también mostró una fuerte contracción. En enero operó con apenas el 24% de su capacidad instalada, muy por debajo del 34,8% del mismo mes del año anterior. La caída responde a la menor cantidad de unidades fabricadas por las terminales, en un contexto en el que la producción de vehículos se redujo 30,4% interanual según el IPI manufacturero.

También se registró una baja en el sector de caucho y plástico, donde la utilización de la capacidad instalada alcanzó el 36,1%, por debajo del 39,6% observado un año antes. La caída estuvo relacionada con menores niveles de producción de manufacturas plásticas y neumáticos. Según el IPI manufacturero, las manufacturas de plástico retrocedieron 6,2% interanual, mientras que la producción de neumáticos se desplomó 29,7%.

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La industria textil en crisis terminal

El sector textil es el rubro más golpeado. La utilización de la capacidad instalada se ubicó en 23,7%, frente al 33,9% de enero de 2025. La retracción estuvo asociada a la menor producción de tejidos y de hilados de algodón. En este sentido, la fabricación de tejidos y el acabado de productos textiles disminuyeron 33,7% interanual, mientras que la producción de hilados de algodón cayó 33,1%.

La industria textil atraviesa uno de los momentos más complejos de los últimos años con una contracción para todo 2025 acumulada de 7,8%, mientras que el total de la industria promedió una leve recuperación de 1,6%, según reveló el informe económico de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA).

En diciembre de 2025, la variación de la actividad textil cayó un 25,7% comparado con el mismo mes del año anterior. Otro indicador alarmante es la caída del empleo sectorial que mantiene una baja interanual continua desde febrero de 2024. Entre diciembre de 2023 y noviembre de 2025 se perdieron más de 19.000 puestos de trabajo formales. Según datos de la Secretaría de Trabajo, en noviembre pasado, el sector textil, confección, cuero y calzado alcanzó 102 mil empleos formales, 11.000 menos que en el mismo mes de 2024.

"Cuando el empleo industrial se contrae y, al mismo tiempo, aumentan las importaciones de productos terminados bajo condiciones inconsistentes con los antecedentes del sector y la realidad productiva internacional, el impacto sobre la producción nacional resulta inevitable y preocupante. Asegurar condiciones de competencia equilibradas es clave para que la industria textil argentina pueda sostener el empleo y fortalecer el entramado productivo en todo el país. Sin industria no hay desarrollo ni empleo", dijo Luis Tendlarz, Presidente de FITA.