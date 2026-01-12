Anmat dio de baja una habilitación del Correo Argentino, pero mantiene vigente su rol logístico

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( Anmat ) dispuso la baja de la habilitación que permitía al Correo Oficial de la República Argentina S.A. realizar tareas de “acondicionamiento secundario de especialidades medicinales”, la medida se tomó tras detectar que el establecimiento no cumplía con un requisito esencial: contar con una dirección técnica profesional .

En la Disposición 12/2026, publicada en el Boletín Oficial , el organismo señaló: “Dase de baja la habilitación otorgada a la firma CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A, cancelando el Legajo N° 7512, por los motivos detallados en el Considerando.”

Correo Argentino se encontraba habilitado, por un lado, para la actividad de “acondicionamiento secundario de especialidades medicinales”, es decir la intervención sobre el empaque del producto, y por otro lado contaba con la habilitación como “distribuidor logístico”, categoría que sigue teniendo. El establecimiento estaba ubicado en Estados Unidos 4850, Tortuguitas, partido de Malvinas Argentinas.

En consecuencia, la empresa continúa habilitada como operador logístico y puede seguir distribuyendo medicamentos en todo el país, pero ya no cuenta con autorización para realizar tareas de acondicionamiento secundario de especialidades medicinales.

La disposición recuerda lo establecido en la Ley 16.463, que indica: “Las actividades (…) sólo podrán realizarse, previa autorización y bajo el contralor de la autoridad sanitaria, en establecimientos habilitados por ella y bajo la dirección técnica del profesional universitario correspondiente.”

Además, el Decreto 150/92 determina que: “Los establecimientos dedicados a la producción o fraccionamiento de medicamentos (…) deberán funcionar bajo la dirección técnica de profesionales universitarios farmacéuticos o químicos u otros profesionales con títulos habilitantes.”

Al no cumplir con las normativas, la Anmat resolvió cancelar el legajo y dejar sin efecto la autorización que permitía al Correo Argentino realizar tareas de acondicionamiento secundario de medicamentos para trazabilidad. La decisión contó con la conformidad del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) y la intervención de la Dirección de Gestión de Información Técnica y la Dirección de Asuntos Jurídicos del organismo.

En paralelo, Anmat informó que en las últimas horas también adoptó medidas extraordinarias sobre diez laboratorios, suspendiendo las operaciones de dos y revocando la habilitación de otros ocho establecimientos, en el marco de un plan para fortalecer la vigilancia sanitaria y garantizar la seguridad de los productos médicos en el país.