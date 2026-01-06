Cambios en Anmat: el Gobierno designó a un hombre de las prepagas al frente del organismo tras la crisis del fentanilo

El Gobierno oficializó este martes la renuncia de Agustina Bisio como titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología ( Anmat ) y designó en su lugar a Luis Fontana, un médico cirujano con una extensa carrera en el mundo de la medicina prepaga. El cambio apuesta a mejorar los controles del organismo luego del escándalo por el fentanilo adulterado que dejó más de un centenar de muertes.

La decisión fue publicada en el Decreto 3/2026 del Boletín Oficial, donde el ministro de Salud, Mario Lugones, confirmó a Fontana como el nuevo titular de la ANMAT luego de que Bisio haya presentado la renuncia por problemas personales.

Según explicaron desde la cartera de Salud, la designación de Fontana responde a una definición clara del Gobierno: un Estado que controle bien y funcione mejor, sin burocracia innecesaria, sin superposición de áreas y sin estructuras que se reproducen sin impacto real en la salud de las personas.

En ese sentido, el eje de esta próxima etapa es que los medicamentos sean seguros y que los controles sean efectivos, por lo que se va a requerir de una Anmat “más ágil, profesional y responsable, que cuide a los pacientes, respalde al equipo de salud y garantice reglas claras para todo el sistema, en línea con una gestión que prioriza resultados, transparencia y rendición de cuentas”.

La salida de la hasta ahora titular del organismo, Agustina Bisio, se produjo ocho meses después de la alerta por "desvío de calidad" de un lote de fentanilo contaminado asociado a más de un centenar de muertes que expuso las irregularidades con las que funcionaba la Anmat.

La ahora exfuncionaria había demorado su salida a la espera de la investigación de responsabilidades administrativas en el marco de la causa que investiga la producción irregular de las ampollas de fentanilo de los laboratorios HLB Pharma y Laboratorios Ramallo que había logrado eludir los controles del organismo.

Tras producirse las muertes y estallar el escándalo, el Gobierno desplazó en agosto a Gabriela Mantecón Fumadó, que era directora del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) de la Anmat.

Quién es el nuevo titular

Luis Fontana es médico cirujano, egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con formación complementaria en administración de empresas de salud, dirección estratégica, sistemas de información y negociación en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE).

Cuenta con una amplia trayectoria en el sistema de salud donde realizó las residencias en cirugía general y en cirugía oncológica, sumado a que se desempeñó como jefe de residentes y cirujano de planta en instituciones de referencia como el Instituto Ángel Roffo.

Posee más de 30 años de experiencia en gestión, con una extensa carrera en OSDE, una de las empresas de medicina prepaga más conocidas, donde ocupó cargos de alta responsabilidad, incluyendo gerente médico, director médico de servicios asistenciales y director general.

Desde el Gobierno enfatizaron que a lo largo de su carrera, Fontana lideró procesos de ordenamiento, modernización y mejora de la eficiencia, con foco en trazabilidad, digitalización, estandarización de procesos y decisiones basadas en datos, siempre orientadas a mejorar el funcionamiento del sistema y la calidad de las prestaciones.

"Su perfil es eminentemente de gestión y administración, orientado a ordenar el organismo, optimizar recursos, y hacer más eficiente la capacidad regulatoria, entendiendo que cada demora burocrática termina afectando a quienes dependen del sistema de salud", subrayaron.