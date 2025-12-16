Familiares de las víctimas del fentanilo contaminado harán una marcha: en qué ciudades

Familiares de las víctimas del fentanilo contaminado convocaron este martes una nueva marcha en las ciudades de La Plata y Rosario, en el marco de la causa judicial que investiga la adulteración de la sustancia por parte de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., pertenecientes al empresario Ariel García Furfaro.

La movilización, bajo el lema “Verdad y Justicia para las víctimas del fentanilo adulterado”, tiene como objetivo mantener visible el reclamo judicial, exigir respuestas de los organismos responsables y rechazar el avance del silencio en torno a la causa.

El encuentro fue convocado para las 18 horas, y por primera vez adopta el formato de “concentración en espejo”, con marchas simultáneas en dos puntos emblemáticos: la Plaza Moreno de la ciudad de La Plata, en calle 12 entre 51 y 53, y el Monumento a la Bandera en la ciudad de Rosario.

Según expresaron los organizadores, la movilización busca mantener viva la memoria de las víctimas y continuar con la demanda de justicia. También apuntan a sostener la unidad entre los familiares afectados por lo ocurrido.

“Este encuentro reivindica la memoria de nuestros seres queridos, la lucha compartida y la misma causa y la unión familiar. Ambos se realizan mismo día, misma hora y mismo motivo. Hoy luchamos por un estado presente y respuestas inmediatas de los responsables políticos y administrativos", expresó el familiar Alejandro Ayala a través de sus redes sociales.

La causa judicial, aún en curso, investiga la producción y distribución de fentanilo adulterado por parte de dos laboratorios nacionales. El caso involucra a las firmas HLB Pharma y Ramallo S.A., cuya actividad está bajo análisis por parte de la justicia federal y organismos regulatorios.

En paralelo a la convocatoria, se conoció en las últimas horas que la Honorable Cámara de Diputados de la Nación manifestó su apoyo a la nueva marcha. Este respaldo institucional se produjo luego de que una comisión especial parlamentaria elaborara un informe sobre el caso.

El documento, firmado por los diputados Mónica Schlotthauer y Christian Castillo, señala una cadena de fallas graves en los mecanismos de control sobre la producción y distribución de medicamentos. “La masacre del fentanilo es el resultado lógico de una cadena de fallas sistémicas. Cada eslabón de la cadena de control no solo falló, sino que lo hizo de manera tal que agravó la negligencia del anterior”, expresa el informe.