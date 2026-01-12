Quini 6: hubo 60 ganadores en Siempre Sale y el pozo sigue creciendo

El Quini 6 volvió a repartir premios en la modalidad Siempre Sale, con decenas de ganadores, mientras los pozos principales quedaron vacantes.

El Quini 6 realizó este domingo 11 de enero un nuevo sorteo y, aunque repartió millones en la modalidad Siempre Sale, los principales pozos quedaron vacantes. De esta manera, luego de repartir un millonario pozo en la edición anterior, el monto acumulado continúa creciendo.

Resultados del Quini 6: domingo 11 de enero de 2026 En la modalidad Tradicional Primer Sorteo, los números que salieron fueron 14, 15, 17, 28, 32 y 34. El pozo de $4.823.946.064,35 quedó vacante, ya que no se registraron ganadores con seis aciertos.

Por su parte, en la Tradicional La Segunda del Quini, los números sorteados fueron 01, 04, 06, 10, 22 y 45. En esta categoría, el pozo de $780.000.000 también quedó vacante, sin ganadores.

En la modalidad Revancha, los números que salieron fueron 13, 27, 31, 33, 35 y 42. El pozo de $3.868.019.130,60 no tuvo ganadores, por lo que el monto continuará acumulándose para el próximo sorteo.

En tanto, en Siempre Sale, los números favorecidos fueron 04, 06, 07, 17, 19 y 35. En esta modalidad hubo 60 ganadores con cinco aciertos, que se repartieron un pozo total de $390.741.327, con un premio individual de $6.512.355,45 para cada uno.