Un apostador ganó millones en el Quini 6: cuánto le descuenta ARCA en impuestos

El Quini 6 entregó más de $1.800 millones, pero el ganador cobrará menos por el descuento impositivo de ARCA.

Este miércoles 7 de enero, el Quini 6 volvió a repartir un premio extraordinario en la modalidad Tradicional La Segunda. El apostador acertó los seis números (11, 17, 20, 26, 29 y 32) y se llevó un pozo de $1.804.766.386,50, uno de los más importantes del año.

Sin embargo, el monto que cobrará finalmente será menor debido a la retención impositiva obligatoria que aplica la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre los grandes premios.

La retención sobre grandes premios De acuerdo con la Ley 20.630 y normas complementarias, los premios de gran magnitud tributan bajo un esquema específico:

Se aplica el 31% sobre el 90% del premio total, ya que el 10% restante se considera no imponible.

Este mecanismo se ejecuta automáticamente en todos los juegos fiscalizados, sin necesidad de trámites adicionales por parte del jugador. Los montos del descuento En este caso, el cálculo se realiza sobre el premio bruto de $1.804.766.386,50, lo que determina una base imponible equivalente al 90%.

Premio bruto: $1.804.766.386,50

Base imponible (90%): $1.624.289.747,85

Retención de ARCA (31%): $503.530.821,83

Monto neto que cobrará el ganador: $1.100.758.925,67 El resultado final es que el ganador percibirá un monto sensiblemente inferior al anunciado por el pozo, aunque igualmente millonario.