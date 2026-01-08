Quini 6: apareció un ganador millonario en La Segunda y el pozo sigue creciendo

El Quini 6 realizó un nuevo sorteo y entregó más de $1.800 millones, mientras los pozos principales siguen vacantes.

El Quini 6 tuvo un ganador millonario en La Segunda.

El Quini 6 realizó este miércoles 7 de enero un nuevo sorteo y dejó una gran noticia: hubo un ganador que se llevó más de $1.800 millones en la modalidad Tradicional La Segunda del Quini. A pesar de este premio destacado, los pozos más importantes continúan vacantes y el monto acumulado sigue creciendo.

Resultados del Quini 6 del miércoles 7 de enero de 2026 En la modalidad Tradicional Primer Sorteo, los números que salieron fueron 04, 09, 27, 29, 39 y 40. El pozo de $4.542.920.093,25 quedó vacante, ya que no se registraron ganadores con seis aciertos.

Por su parte, en la Tradicional La Segunda del Quini, los números favorecidos fueron 11, 17, 20, 26, 29 y 32. En esta categoría sí hubo un ganador, que se llevó el pozo completo de $1.804.766.386,50, convirtiéndose en uno de los premios más importantes del año hasta el momento.

El Quini 6 tuvo un solo ganador en la edición del miércoles. Foto: Archivo MDZ El pozo estimado para el próximo Quini 6 asciende a $10.100 millones. Foto: Archivo MDZ Revancha y Siempre Sale En la modalidad Revancha, los números sorteados fueron 05, 13, 16, 32, 35 y 39. El pozo de $3.386.931.424,20 quedó vacante, por lo que el monto continuará acumulándose para el próximo sorteo.

En Siempre Sale, los números que salieron fueron 07, 12, 19, 30, 33 y 36. En esta modalidad hubo 34 ganadores con cinco aciertos, que se repartieron un pozo total de $307.495.116, con un premio individual de $9.043.974 para cada uno.