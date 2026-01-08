Quini 6: apareció un ganador millonario en La Segunda y el pozo sigue creciendo
El Quini 6 realizó un nuevo sorteo y entregó más de $1.800 millones, mientras los pozos principales siguen vacantes.
El Quini 6 realizó este miércoles 7 de enero un nuevo sorteo y dejó una gran noticia: hubo un ganador que se llevó más de $1.800 millones en la modalidad Tradicional La Segunda del Quini. A pesar de este premio destacado, los pozos más importantes continúan vacantes y el monto acumulado sigue creciendo.
Resultados del Quini 6 del miércoles 7 de enero de 2026
En la modalidad Tradicional Primer Sorteo, los números que salieron fueron 04, 09, 27, 29, 39 y 40. El pozo de $4.542.920.093,25 quedó vacante, ya que no se registraron ganadores con seis aciertos.
Te Podría Interesar
Por su parte, en la Tradicional La Segunda del Quini, los números favorecidos fueron 11, 17, 20, 26, 29 y 32. En esta categoría sí hubo un ganador, que se llevó el pozo completo de $1.804.766.386,50, convirtiéndose en uno de los premios más importantes del año hasta el momento.
Revancha y Siempre Sale
En la modalidad Revancha, los números sorteados fueron 05, 13, 16, 32, 35 y 39. El pozo de $3.386.931.424,20 quedó vacante, por lo que el monto continuará acumulándose para el próximo sorteo.
En Siempre Sale, los números que salieron fueron 07, 12, 19, 30, 33 y 36. En esta modalidad hubo 34 ganadores con cinco aciertos, que se repartieron un pozo total de $307.495.116, con un premio individual de $9.043.974 para cada uno.
Próximo sorteo y pozo estimado
Tras el premio millonario entregado en La Segunda del Quini y con los principales pozos aún vacantes, el Quini 6 continúa generando expectativa. El próximo sorteo será el domingo 11 de enero de 2026, con un pozo estimado de $10.100.000.000, una cifra que vuelve a posicionar al juego entre los más atractivos del país.