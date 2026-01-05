Quini 6: no hubo ganadores en el sorteo del domingo y el pozo se agranda

El Quini 6 realizó su primer sorteo del 2026 y los pozos millonarios siguen vacantes: los resultados del domingo.

El Quini 6 sigue generando expectativa con premios multimillonarios en el arranque del año.

El Quini 6 realizó este domingo 4 de enero su primer sorteo completo del 2026 y volvió a dejar vacantes los pozos millonarios en las modalidades principales. El tradicional juego de la Lotería de Santa Fe no registró ganadores con seis aciertos, por lo que el monto acumulado continúa en aumento y genera expectativa para el próximo sorteo.

Resultados del Quini 6 del domingo 4 de enero de 2026 En la modalidad Tradicional Primer Sorteo, los números que salieron fueron 08, 09, 14, 33, 41 y 45. El pozo superior a los $4.331 millones quedó vacante, ya que no hubo apostadores que lograran acertar la combinación completa.

Por su parte, en La Segunda del Quini, los números favorecidos fueron 10, 14, 16, 32, 41 y 44. En este caso, el premio de $1.593.468.544,50 tampoco tuvo ganadores, por lo que el monto continuará acumulándose para el próximo sorteo.

Revancha y Siempre Sale En la modalidad Revancha, los números sorteados fueron 07, 08, 15, 30, 33 y 45. El pozo mayor, que superaba los $3.025 millones, también quedó vacante al no registrarse seis aciertos.

La única categoría que tuvo ganadores fue Siempre Sale. En esta modalidad salieron los números 06, 19, 23, 24, 31 y 45. Hubo 39 ganadores con cinco aciertos, que se repartieron un pozo total de $367.327.305, con un premio individual de $9.418.648,85 para cada uno.