El Quini 6 cerró 2025 sin ganadores y acumula casi $10.000 millones

El último sorteo del Quini 6 del año se realizó el 31 de diciembre de 2025 y dejó pozos millonarios vacantes en sus principales modalidades. El tradicional juego de la Lotería de Santa Fe cerró el año sin ganadores con seis aciertos en las categorías más importantes, lo que impulsó un pozo histórico para el primer sorteo de 2026.

Resultados del Quini 6 del 31 de diciembre de 2025 En la modalidad Tradicional Primer Sorteo, los números que salieron fueron 05, 13, 22, 38, 40 y 43. El pozo de más de $4.067 millones quedó vacante, ya que no se registraron ganadores con seis aciertos.

Por su parte, en La Segunda del Quini, los números favorecidos fueron 12, 13, 28, 32, 36 y 44. En este caso, el pozo acumulado de $1.329 millones tampoco tuvo ganadores, por lo que continuará sumándose para el próximo sorteo.

Quini 6 El próximo sorteo será el 4 de enero de 2026 con un pozo récord. X Revancha y Siempre Sale En la modalidad Revancha, salieron los números 08, 12, 21, 31, 36 y 40. El premio mayor, que superaba los $2.572 millones, también quedó vacante al no haber apostadores con seis aciertos.

La única categoría que tuvo ganadores fue Siempre Sale. Los números sorteados fueron 01, 15, 21, 28, 36 y 39. En esta modalidad hubo 20 ganadores con cinco aciertos, que se repartieron un pozo total de $290.567.250, recibiendo cada uno un premio de $14.528.362,50.