Resultados del Quini 6: el Siempre Sale repartió premios a 22 ganadores en Nochebuena

El Quini 6 volvió a captar la atención de miles de apostadores en todo el país durante la Nochebuena. En una jornada marcada por pozos millonarios, las principales modalidades quedaron nuevamente vacantes, aunque el juego sí entregó importantes premios en el Siempre Sale.

Tradicional Primer Sorteo : los números favorecidos fueron 08, 10, 25, 33, 35 y 42. El pozo ascendía a $3.639.540.681, pero no hubo ganadores con seis aciertos, por lo que el premio mayor quedó vacante.

Tradicional La Segunda: la combinación sorteada fue 14, 22, 29, 33, 40 y 42. El pozo alcanzaba los $901.386.974,25, aunque tampoco se registraron ganadores con seis aciertos.

Revancha: los números que salieron fueron 08, 15, 31, 34, 35 y 42. El pozo era de $1.840.204.602, pero, al igual que en los sorteos anteriores, quedó vacante.

Siempre Sale: fue la única modalidad que repartió premios. Los números sorteados fueron 06, 13, 24, 30, 31 y 43. El pozo total de $269.233.267,50 se distribuyó entre 22 ganadores con cinco aciertos, que se llevaron $12.237.875,80 cada uno.

quini.jpg Los principales premios quedaron vacantes y se acumulan para el próximo sorteo. Foto: Archivo

Una jornada con expectativa

La ausencia de ganadores en las principales modalidades refuerza la expectativa para los próximos sorteos, donde los pozos acumulados vuelven a crecer y mantienen viva la ilusión de miles de jugadores. El Siempre Sale se convirtió en el protagonista de la noche al repartir millones entre quienes lograron acercarse a la combinación ganadora.

Tras estos resultados, el próximo sorteo del Quini 6 se realizará el domingo 28 de diciembre y contará con un pozo estimado de $7.900.000.000, el último del año y que promete ilusionar a los apostadores en el cierre de 2025.