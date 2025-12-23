Ranking de plazo fijo: banco por banco, las tasas vigentes al 23 de diciembre

Plazo fijo: qué bancos ofrecen las mejores tasas de interés y cuánto se gana invirtiendo $1.000.000.

El plazo fijo sigue siendo una de las alternativas más elegidas por los ahorristas.

Con el año llegando a su fin, muchos ahorristas buscan dónde colocar su dinero para obtener rendimientos atractivos sin asumir grandes riesgos. En ese contexto, el plazo fijo sigue siendo una de las alternativas más elegidas. De acuerdo con los últimos datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), algunas entidades todavía ofrecen tasas por encima del promedio del sistema, lo que las convierte en opciones a considerar.

Las tasas son reportadas por los bancos en cumplimiento del Régimen Informativo de Transparencia y corresponden a plazos fijos intransferibles a 30 días.

Qué bancos lideran las tasas del mercado Entre los bancos con mayor volumen de depósitos, el Banco Macro encabeza el ranking con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 25%, seguido por Credicoop (23%) e ICBC (23,5%). En tanto, Banco Nación ofrece una TNA del 22,5%, mientras que Santander, Galicia y BBVA se ubican en torno al 21%.

Cada plazo fijo tiene sus ventajas y desventajas Foto: Pixels Comparar tasas banco por banco es clave para maximizar el rendimiento del dinero. Foto: Pixels Diez bancos con mayor volumen de depósitos Banco Macro: 25%

ICBC (Industrial and Commercial Bank of China): 23,5%

Banco Credicoop: 23%

Banco Nación: 22,5%

Banco Provincia de Buenos Aires: 22%

Banco BBVA: 21%

Banco Santander: 21%

Banco Galicia: 21%

Banco Ciudad: 20,5% Sin embargo, los mejores rendimientos aparecen nuevamente entre las entidades que ofrecen plazos fijos online para no clientes. En este segmento, Crédito Regional Compañía Financiera y Banco Bica se destacan con una TNA de hasta 27,5%, seguidos por Banco CMF, Banco Mariva, Banco Meridian, Banco Voii y Reba, todos con tasas del 27%.

Cuánto se gana invirtiendo $1.000.000 en un plazo fijo Para dimensionar el impacto de las tasas vigentes, una inversión de $1.000.000 a 30 días muestra diferencias claras según la entidad. Con una TNA del 27,5% el interés mensual ronda los $22.917, mientras que con una tasa del 25% baja a $20.833 y con el 22,5% se ubica en $18.750.