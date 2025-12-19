Plazo fijo hoy: el banco que lidera las tasas este 19 de diciembre

El plazo fijo continúa siendo una opción de ahorro en un escenario de tasas en baja, con bancos que aún ofrecen rendimientos competitivos a 30 días.

En un contexto de tasas en baja y con el cierre del año cada vez más cerca, el plazo fijo continúa siendo una de las alternativas de ahorro más consultadas por los argentinos. De acuerdo a los últimos datos publicados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), algunas entidades todavía ofrecen rendimientos que superan el promedio del sistema y captan la atención de quienes buscan resguardar su capital a corto plazo.

Según el relevamiento oficial, entre los bancos con mayor volumen de depósitos, el Banco Macro encabeza el ranking con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 25% para plazos fijos tradicionales a 30 días. Le siguen entidades como Banco Credicoop, con una tasa del 23%, e ICBC, que alcanza el 23,5%. En tanto, Banco Nación se ubica en el 22,5%, mientras que Santander, Galicia y BBVA ofrecen tasas del 21%.

Los bancos que ofrecen las tasas más altas Crédito Regional Compañía Financiera: 27,5 %

Banco CMF: 27 %

Banco Meridian: 27 %

Banco Voii: 27 %

Reba Compañía Financiera: 27 %

Banco Julio: 26,5 %

Banco Bica: 26 %

Banco Mariva: 26 %

Bibank: 26 %

Sin embargo, como se puede observar, el mejor rendimiento del mercado aparece entre los bancos que informan tasas online para no clientes. En este segmento, Crédito Regional Compañía Financiera se posiciona como la entidad que lidera las tasas este 19 de diciembre, con una TNA del 27,5%, la más alta del sistema. También se destacan Banco CMF, Banco Meridian, Banco Voii y Reba, todos con tasas del 27%.

Más bancos con tasas competitivas y la importancia de comparar rendimientos Otras entidades que mantienen rendimientos competitivos son Banco Julio (26,5%) y Banco Bica, Banco Mariva y Bibank (26%), mientras que Banco de Comercio, Banco de Córdoba y Banco Provincia de Tierra del Fuego ofrecen tasas del 25%. Estas opciones permiten a los ahorristas comparar alternativas sin necesidad de cambiar de banco o, en muchos casos, incluso sin ser clientes.