Plazo fijo: banco por banco, las tasas que se ofrecen antes de Navidad
Los rendimientos de un plazo fijo dependen de las tasas de interés: elegir bien puede sumar miles cada mes.
En un escenario de mayor cautela financiera, el plazo fijo sigue siendo uno de los métodos de ahorro más elegidos por quienes buscan resguardar su dinero sin grandes riesgos. La previsibilidad, la simplicidad y la posibilidad de invertir incluso sin ser cliente hacen que esta alternativa continúe vigente, especialmente en momentos de incertidumbre económica.
Sin embargo, el atractivo del plazo fijo se ve condicionado por la baja generalizada de las tasas de interés. En la antesala de las fiestas, los rendimientos se ubican en niveles más bajos que semanas atrás y, en varios casos, ya no logran superar la inflación estimada de noviembre, lo que reduce la ganancia real de los ahorristas.
Bancos con mayor volumen de depósitos
Estas son las tasas de interés (TNA a 30 días) que ofrecen las principales entidades del sistema financiero:
- Banco Nación: 22,5 por ciento
- Banco Santander: 21 por ciento
- Banco Galicia: 21 por ciento
- Banco Provincia: 22 por ciento
- Banco BBVA: 21 por ciento
- Banco Macro: 25 por ciento
- Banco Credicoop: 23 por ciento
- ICBC: 23,5 por ciento
- Banco Ciudad: 20,5 por ciento
Cuánto se gana al invertir $1.000.000 en bancos grandes
Con una inversión de $1.000.000 a 30 días, los rendimientos varían según la entidad financiera. Mientras que Banco Nación y Banco Provincia ofrecen retornos cercanos a los $18.000, otras entidades como Santander, Galicia y BBVA se ubican en torno a los $17.500. En el extremo superior, Banco Macro lidera con más de $20.800, seguido por ICBC y Credicoop, que superan los $19.000. Estas diferencias muestran cómo la elección del banco puede impactar de manera significativa en la rentabilidad de un plazo fijo.
Bancos que pagan más y quedan por encima del promedio
Entre las entidades más chicas y financieras, aparecen tasas más competitivas:
- Banco CMF: 27 por ciento
- Banco Meridian: 27 por ciento
- Banco Voii: 27 por ciento
- Crédito Regional: 27 por ciento
- Reba: 27 por ciento
- Banco Julio: 26,5 por ciento
- Banco Bica: 26 por ciento
- Banco Mariva: 26 por ciento
- BIBank: 26 por ciento
Cuánto se gana con $1.000.000 en estos bancos
En los bancos con tasas más altas, una TNA del 27 por ciento genera cerca de $22.500 mensuales, mientras que con una TNA de 26,5 por ciento el retorno ronda los $22.080 y con una TNA de 26 por ciento se ubica en torno a los $21.660. La diferencia entre entidades puede superar los $5.000 por mes, lo que demuestra que comparar tasas sigue siendo clave antes de constituir un plazo fijo, incluso en un escenario de rendimientos en baja.