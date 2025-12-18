Plazo fijo: banco por banco, las tasas que se ofrecen antes de Navidad

Los rendimientos de un plazo fijo dependen de las tasas de interés: elegir bien puede sumar miles cada mes.

En un escenario de mayor cautela financiera, el plazo fijo sigue siendo uno de los métodos de ahorro más elegidos por quienes buscan resguardar su dinero sin grandes riesgos. La previsibilidad, la simplicidad y la posibilidad de invertir incluso sin ser cliente hacen que esta alternativa continúe vigente, especialmente en momentos de incertidumbre económica.

Sin embargo, el atractivo del plazo fijo se ve condicionado por la baja generalizada de las tasas de interés. En la antesala de las fiestas, los rendimientos se ubican en niveles más bajos que semanas atrás y, en varios casos, ya no logran superar la inflación estimada de noviembre, lo que reduce la ganancia real de los ahorristas.

Bancos con mayor volumen de depósitos Estas son las tasas de interés (TNA a 30 días) que ofrecen las principales entidades del sistema financiero:

Banco Nación: 22,5 por ciento

Banco Santander: 21 por ciento

Banco Galicia: 21 por ciento

Banco Provincia: 22 por ciento

Banco BBVA: 21 por ciento

Banco Macro: 25 por ciento

Banco Credicoop: 23 por ciento

ICBC: 23,5 por ciento

Banco Ciudad: 20,5 por ciento El plazo fijo es uno de los métodos de ahorro más elegidos. Foto: Shutterstock Cuánto se gana con un plazo fijo en diciembre. Foto: Shutterstock Cuánto se gana al invertir $1.000.000 en bancos grandes Con una inversión de $1.000.000 a 30 días, los rendimientos varían según la entidad financiera. Mientras que Banco Nación y Banco Provincia ofrecen retornos cercanos a los $18.000, otras entidades como Santander, Galicia y BBVA se ubican en torno a los $17.500. En el extremo superior, Banco Macro lidera con más de $20.800, seguido por ICBC y Credicoop, que superan los $19.000. Estas diferencias muestran cómo la elección del banco puede impactar de manera significativa en la rentabilidad de un plazo fijo.

Bancos que pagan más y quedan por encima del promedio Entre las entidades más chicas y financieras, aparecen tasas más competitivas: