Plazo fijo vs. inflación: qué bancos ofrecen las tasas más altas y cuánto rinden hoy

El plazo fijo enfrenta tasas en baja y reaviva el debate sobre si todavía logra ganarle a la inflación con los rendimientos que hoy ofrecen los bancos.

El plazo fijo atraviesa una etapa de descenso sostenido en sus tasas de interés, lo que reaviva la duda entre los ahorristas sobre si este instrumento todavía logra ganarle a la inflación. En la actualidad, la Tasa Nominal Anual (TNA) promedio que ofrecen los principales bancos se ubica entre el 22 y el 24 por ciento, lo que se traduce en una Tasa Efectiva Mensual (TEM) aproximada de entre 1,8 y 2,0 por ciento.

Plazo fijo e inflación: un equilibrio cada vez más ajustado Según informó el Indec, la inflación de noviembre fue del 2,5 por ciento. En este contexto, solo algunas entidades puntuales se acercan al umbral del 2,3 por ciento mensual, rendimiento que requeriría una TNA cercana al 27,5 por ciento. Sin embargo, la mayoría de los bancos continúa ofreciendo tasas por debajo de ese nivel, por lo que gran parte de los depósitos a plazo fijo terminaría el mes con una pérdida real de poder adquisitivo cercana a medio punto porcentual.

Los plazos fijos son una buena opción para los pequeños ahorristas. Foto: Shutterstock Los plazos fijos UVA aparecen como alternativa, pero exigen mayor plazo de inmovilización del capital. Foto: Shutterstock Para que un plazo fijo tradicional logre empatar o superar la suba de precios de noviembre, los bancos deberían ofrecer, como mínimo, una TNA del 30 por ciento, equivalente a un rendimiento mensual del 2,5 por ciento. Aunque algunas entidades ya se aproximan a ese nivel, el rendimiento promedio del sistema financiero aún se mantiene por debajo de la inflación, lo que deja en evidencia las dificultades que enfrenta el ahorrista que busca proteger sus pesos mediante herramientas tradicionales.

Ante este escenario, cobra relevancia la evaluación de alternativas como los plazos fijos UVA, que ajustan por inflación pero exigen una inmovilización del capital por un período más prolongado. La coyuntura actual del mercado financiero plantea así una clara desventaja para el inversor conservador que prioriza liquidez y rentabilidad positiva en términos reales.