Quini 6: estos fueron los números ganadores del 14 de diciembre

El Quini 6 volvió a quedar vacante en sus principales modalidades y el sorteo del próximo miércoles alcanza un gran pozo millonario.

El sorteo del Quini 6 correspondiente al domingo 14 de diciembre volvió a captar la atención de miles de apostadores en todo el país. En total, el juego puso en disputa un pozo acumulado de 4.950.000.000 de pesos, uno de los más altos del año. Sin embargo, muchas modalidades quedaron sin ganador.

Resultados del Quini 6 En el Tradicional Primer Sorteo, los números que salieron fueron 00, 25, 26, 28, 34 y 41. El pozo para esta modalidad ascendía a 2.999.676.944 pesos, pero quedó vacante, ya que no se registraron ganadores con seis aciertos.

Por su parte, en La Segunda del Quini, los números sorteados fueron 08, 17, 28, 29, 35 y 43. El pozo en juego era de 650 millones de pesos y, al igual que en el sorteo anterior, no hubo ganadores, por lo que el premio también quedó vacante.

En la modalidad Revancha, los números favorecidos fueron 04, 06, 16, 22, 34 y 36. El pozo alcanzaba los 745.109.766 pesos, pero tampoco se registraron boletos con los seis aciertos necesarios para quedarse con el premio mayor.