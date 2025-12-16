Plazo fijo: cuánto se gana al invertir el aguinaldo a 30 días en los principales bancos

El plazo fijo aparece como una de las alternativas más elegidas para invertir el aguinaldo a 30 días y obtener un rendimiento seguro en pesos.

El plazo fijo sigue siendo una de las opciones más utilizadas para invertir el aguinaldo a corto plazo. Foto: Shutterstock

En el mes de diciembre, con el cobro del aguinaldo, el plazo fijo vuelve a ubicarse entre las opciones más elegidas por quienes buscan preservar el valor del dinero sin asumir grandes riesgos. Frente a un escenario financiero con alternativas más volátiles, este instrumento ofrece previsibilidad, bajo nivel de exposición y la posibilidad de conocer el rendimiento desde el momento de la inversión, especialmente en colocaciones a corto plazo.

Actualmente, encontramos que las tasas de interés para plazos fijos tradicionales a 30 días se mueven en un rango moderado. Según los datos informados por las entidades al Banco Central de la República Argentina (BCRA), en el marco del Régimen Informativo de Transparencia, la Tasa Nominal Anual (TNA) de los principales bancos oscila entre el 20,5 y el 24 por ciento, dependiendo de la entidad.

Qué rendimiento ofrece hoy un plazo fijo Para dimensionar el impacto real de estas tasas, se puede tomar como ejemplo una inversión de $500.000, un monto cercano al aguinaldo promedio, colocada a 30 días. En el Banco Nación, que paga una TNA del 22,5 por ciento, el interés generado en un mes es de $9.247, lo que arroja un total de $509.247 al vencimiento.

Los plazos fijos son una buena opción para los pequeños ahorristas. Foto: Shutterstock Comparar tasas antes de constituir un plazo fijo puede mejorar el resultado final en colocaciones a 30 días. Foto: Shutterstock En el caso del BBVA, con una TNA del 21%, el rendimiento mensual asciende a $8.630, alcanzando un total de $508.630. Por su parte, el Banco Ciudad de Buenos Aires, que ofrece una tasa del 20,5 por ciento, genera un interés de $8.425, con un monto final de $508.425.

Estas diferencias muestran que, aun en plazos cortos, comparar tasas entre bancos puede implicar una mejora concreta en el rendimiento final.