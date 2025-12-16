PAMI recordó un trámite clave para jubilados que vence el 31 de diciembre

El Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) recordó a jubilados y pensionados la importancia de renovar un trámite indispensable para continuar recibiendo pañales y apósitos sin interrupciones. Se trata de la Orden Médica Electrónica (OME), cuya actualización vence el 31 de diciembre para un grupo específico de afiliados.

Desde el organismo explicaron que cada OME tiene una vigencia de seis meses. Por ese motivo, quienes reciben los insumos desde antes de julio deben solicitar la renovación antes de fin de año. En cambio, los afiliados que se incorporaron al programa después del 1 de julio no deben realizar ningún trámite por el momento.

La entrega de los Higiénicos Absorbentes Descartables (HAD) se realiza de manera directa en el domicilio declarado por el afiliado en PAMI . El sistema puerta a puerta busca simplificar el acceso, evitar intermediarios y garantizar mayor comodidad para los beneficiarios.

Las entregas son mensuales, no tienen costo y están a cargo del proveedor Urbano Express, cuyos repartidores se encuentran debidamente identificados. Cualquier persona mayor de 18 años puede recibir el pedido en el domicilio.

Para continuar dentro del programa, el afiliado debe solicitar a su médico de cabecera la emisión de una nueva OME. No es necesario presentar receta electrónica ni realizar gestiones adicionales en farmacias o agencias, siempre que la orden esté actualizada.

El trámite debe gestionarse con el médico de cabecera antes del 31 de diciembre.

La provisión habitual es de 30, 60 o 90 unidades, según el nivel de incontinencia. En los casos en que se requieran más de 90 unidades, la solicitud es evaluada por el Nivel Central de PAMI.

Datos importantes para evitar demoras

Desde PAMI recomiendan verificar que los datos personales y el domicilio de entrega estén correctamente cargados. Esta información puede actualizarse comunicándose al 138 – PAMI Escucha y Responde o de forma presencial en las agencias del organismo.

El organismo recordó además que nadie solicitará datos personales durante la entrega. Ante cualquier duda, se aconseja utilizar únicamente los canales oficiales.