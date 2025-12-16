ARCA: cuál es la fecha límite para pagar el monotributo este mes

ARCA recordó la fecha límite para pagar el monotributo este mes y detalló los montos vigentes por categoría y las formas habilitadas para abonar.

ARCA estableció que el vencimiento del monotributo se traslada al lunes 22 por caer sábado el día 20. Foto: Walter Moreno/Mdz con Moto G 24

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) recordó cuál es la fecha límite para abonar el monotributo correspondiente al mes en curso y detalló los montos vigentes para cada categoría del régimen simplificado. Como todos los meses, existe una fecha única para todos los contribuyentes.

Cuándo vence el pago del monotributo El monotributo se paga hasta el día 20 de cada mes. Sin embargo, cuando esa fecha coincide con un feriado o fin de semana, el vencimiento se traslada automáticamente al primer día hábil siguiente. En este caso, como el 20 cae sábado, el plazo para cumplir con la obligación se extiende hasta el lunes 22.

afip monotributo clave fiscal web (2).JPG La cuota mensual de ARCA incluye el componente impositivo, los aportes al sistema jubilatorio y a la obra social. MDZ Cómo se paga el monotributo ARCA establece que todas las categorías del monotributo deben abonar exclusivamente mediante medios electrónicos. Entre las opciones disponibles se encuentran el débito automático, el pago electrónico y otras herramientas digitales habilitadas.

El pago presencial solo está permitido para casos específicos: monotributistas sociales, asociados a cooperativas de trabajo y trabajadores independientes promovidos.

Además, los contribuyentes pueden verificar si los pagos fueron correctamente registrados, consultar deudas o saldos a favor y generar volantes de pago desde el servicio con clave fiscal “Cuenta corriente de monotributistas y autónomos (CCMA)”.