Cambios en el Gobierno: quién es Andrés Edgardo Vázquez, el nuevo titular de ARCA

Tras la renuncia de Juan Pazo como director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) , el Gobierno designó a Andrés Edgardo Vázquez como flamante nuevo titular del organismo, quién ya se encontraba dentro de la estructura desempeñándose a la cabeza de la Dirección General Impositiva ( DGI ).

"Andrés ya es parte hoy del equipo de ARCA , desempeñándose como titular de la DGI , donde está realizando una gran gestión. Le deseamos mucho éxito en esta nueva etapa", expresó el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de sus redes sociales donde le dio la bienvenida a Vázquez a sus nuevas funciones.

De esta manera, Vázquez será el tercer director de ARCA desde su reestructuración en reemplazo de la ex-Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Comenzó al mando Florencia Misrahi, quien ya lideraba la AFIP, y luego fue el turno de Juan Pazo.

Andrés Vázquez asumió al frente de la DGI el 24 de octubre de 2024, según consta en su designación oficial publicada en el Boletín Oficial. Aunque cuenta con más de 35 años de trayectoria dentro del área donde trabajó en distintos niveles de responsabilidad vinculadas a la administración tributaria y la inteligencia fiscal.

El nuevo titular de ARCA es un hombre de estrecha cercanía al entorno del asesor presidencial todo terreno Santiago Caputo. Es licenciado en Administración de Empresas y Contador Público en UADE y cuenta con varios cursos y seminarios relacionados con el control financiero y de prevención contra lavado de dinero.

El año pasado, a siete días después de asumir a cargo de la DGI, Vázquez dispuso el ascenso de su pareja, la abogada María Eugenia Fanelli, con una suba salarial, a través de la Disposición 182/2024, publicada en el Boletín Oficial (BO) el pasado 4 de noviembre.

Su paso durante el kirchnerismo y el macrismo

En sus más de tres décadas dentro del organismo de control y recaudación tributaria, Vázquez sorteó los vaivenes políticos de cambios de gobiernos. Entró en 1990 al organismo tributario como empleados raso y escaló posiciones a lo largo de estos años.

Durante los años del kirchnerismo, generó varias polémicas. Lideró el área estratégica “Regional Sur Metropolitana”, un cargo que ocupó desde 2009 hasta 2016, de acuerdo a su perfil de LinkedIn. Fue unos de los principales colaboradores de Ricardo Echegaray, exjefe de la AFIP durante los dos mandatos presidenciales de Cristina Kirchner, y quien fue condenado a cuatro años y ocho meses de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer la función pública por el delito de defraudación al Estado.

Según publicó el periodista Hugo Alconada Mon en La Nación, de la mano de Carlos García Lorea, Vázquez armó vínculos con el poder y el espionaje de Francisco Larcher y Jaime Stiuso. Quedó envuelto en varias polémicas relacionadas a operaciones en paraísos fiscales, como en 2011 que recibió una denuncia por controlar una cuenta bancaria en el ING Bank NV de la isla de Curazao por US$442.113, fondos que habría remitido en julio de 2006 a una cuenta en el BNP Paribas de Luxemburgo. La misma habría sido controlado junto a su hermana, Silvia Mónica Vázquez.

Bajo la presidencia de Mauricio Macri, Alberto Abad retomó las riendas de la AFIP y desplazó a Vázquez de su cargo, que quedó en posiciones menores durante el macrismo.

Denuncia por bienes no declarados

El flamante nuevo titular de ARCA que, entre otras funciones, debe luchar contra la evasión fiscal y promover la recaudación, fue denunciado en diciembre de 2024 por diputados de la Coalición Cívica por enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa de datos en su Declaración Jurada Patrimonial ante la Oficina Anticorrupción (OA).

Según la denuncia, Vázquez adquirió entre 2013 y 2015 tres departamentos en Estados Unidos, a través de sociedades off shore en el exterior, por más de US$2 millones que no consignó en su patrimonio, acorde a la Ley de Ética Pública de declaraciones juradas.

La información surge de una investigación realizada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y La Nación con datos de la filtración Pandora Papers y documentos contables, societarios y bancarios.