Con el sindicalismo en alerta, el Gobierno busca avanzar con la reforma laboral en el Senado

Patricia Bullrich activó negociaciones con bloques dialoguistas para evitar demoras en el debate de la reforma laboral que impulsa el Gobierno.

El Gobierno activó este lunes una ronda de negociaciones con los bloques dialoguistas del Senado para intentar acelerar la sanción de la reforma laboral, en la antesala de la reunión que este martes encabezará la vicepresidenta Victoria Villarruel para definir el armado de las comisiones que deberán debatir la iniciativa que el oficialismo busca aprobar antes de fin de año.

La jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, mantuvo contactos con senadores del PRO, la UCR y bancadas provinciales para acordar un mecanismo de tratamiento que evite dilaciones en el debate.

Las pretensiones del Gobierno El proyecto de reforma laboral propone modificaciones de fondo en el marco normativo vigente, elimina la ultraactividad de los convenios colectivos, introduce cambios en el régimen de vacaciones e indemnizaciones y redefine aspectos del sistema de afiliación sindical, entre otros puntos sensibles que generan fuerte resistencia gremial.

El primer desafío formal para el oficialismo será este martes a las 10, cuando en la reunión convocada por Villarruel se discuta la integración de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto. La Libertad Avanza apuesta a conformar mayorías junto a sus aliados para facilitar la emisión de un dictamen favorable.

El esquema de trabajo que diseña el oficialismo contempla un plenario de comisiones que sesione miércoles, jueves y eventualmente viernes, con el objetivo de firmar dictamen y llevar el proyecto al recinto entre el viernes 26 y el martes 30, en una sesión conjunta con el Presupuesto 2026. Para cumplir ese cronograma, Bullrich deberá cerrar previamente acuerdos con los bloques dialoguistas y reducir la lista de invitados para acelerar la ronda de consultas.