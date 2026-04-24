El Gobierno lanzó una licitación para renovar la terminal de ómnibus de Retiro

El Gobierno nacional puso en marcha el proceso de licitación para la renovación integral de la Terminal de Ómnibus de Retiro , uno de los principales nodos de transporte terrestre del país. La iniciativa apunta a transformar por completo la infraestructura mediante un esquema de concesión con financiamiento 100% privado.

El anuncio fue confirmado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y oficializado a través de un decreto que deja sin efecto la concesión vigente desde 1993, hasta ahora en manos de la empresa TEBA S.A.. Ese contrato, que originalmente vencía en 2005, fue prorrogado en varias oportunidades sin un nuevo proceso competitivo.

Desde el Ejecutivo señalaron que la terminal evidenció un deterioro progresivo en los últimos años, con falencias en infraestructura, problemas de seguridad, falta de iluminación y una experiencia deficiente para los millones de usuarios que transitan por el lugar.

El nuevo esquema contempla una concesión por 30 años, durante la cual el adjudicatario deberá hacerse cargo tanto de la inversión como de la operación del sistema, además de abonar un canon mensual al Estado. El objetivo es optimizar el funcionamiento, mejorar la calidad del servicio y ampliar la capacidad operativa.

Entre las principales mejoras previstas se incluye la incorporación de nuevas dársenas y una planificación acorde al crecimiento de la demanda. Actualmente, por la terminal circulan entre 10 y 12 millones de pasajeros al año, con picos de hasta 2 millones mensuales en temporada alta.

El proyecto fue impulsado por un grupo de empresas interesadas en participar del proceso licitatorio, que plantearon una transformación estructural del predio para adaptarlo a estándares modernos.

Fin de una etapa

La medida implica el cierre de una etapa de más de tres décadas de gestión privada continua bajo un mismo operador. La empresa concesionaria estuvo vinculada al empresario Néstor Otero, conocido como “el Zar de Retiro”, recientemente fallecido.

Según fuentes oficiales, el nuevo esquema busca revertir años de falta de inversión y actualizar una infraestructura clave para la conectividad nacional e internacional.

Desde el Gobierno remarcaron que la posibilidad de avanzar con financiamiento completamente privado se vincula al contexto económico actual, en el marco de las políticas impulsadas por el presidente Javier Milei, orientadas a generar previsibilidad y atraer inversiones.

Con esta licitación, la administración nacional apuesta a reposicionar a la terminal de Retiro como un centro de transporte moderno, eficiente y acorde a las necesidades actuales de los usuarios.