Atención usuarios: cortarán un calle crucial para los usuarios de la terminal de colectivos

Este miércoles la Municipalidad de Guaymallén realizará obras en una calle de San José y y habrá circulación solo por media calzada.

El corte se implementará en una calle que colinda con la terminal.

La Municipalidad de Guaymallén está implementando obras en la transitada calle Alberdi de San José, en el lateral este de la terminal de ómnibus de la provincia. Los trabajos requieren de la interrupción habitual del tránsito por lo que se implementará un corte.

Este corte se llevará a cabo desde las 9 de la mañana a las 11 este miércoles 5 de noviembre. Es entre calle Bandera de Los Andes o Reconquista y hasta Lateral Sur del Acceso Este.