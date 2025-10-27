De peatonal gastronómica a campo minado: qué pasa en la calle Sarmiento

Desde hace un tiempo, la calle Sarmiento tiene un lugar en el mapa de la Ciudad de Mendoza como polo gastronómico. Este año, por iniciativa de los empresarios de la zona con el apoyo del municipio, se convirtió tres veces en peatonal y fue todo un éxito. Pero desde hace tres meses está en remodelación y hay preocupación.

Uno de los primeros desencuentros con los empresarios fue con respecto a los plazos de ejecución de la remodelación. Según los emprendedores, en las reuniones previas con las autoridades municipales se habló de dos meses de trabajos por cuadra, es decir, cuatro meses en total. Pero cuando se presentó el plan se estableció un periodo de cinco meses.

El malestar comenzó los primeros días de septiembre cuando se tendría que haber terminado la primera cuadra y todavía seguía la calle completamente destruida, el obrador y las máquinas. Pasaron las semanas y los vecinos y comerciantes no ven un avance concreto por lo que los grupos de WhatsApp explotan de quejas y comentarios. “Ya estamos casi en noviembre, se cumplen los cuatro meses y no está terminada ni una cuadra”, comentó un reconocido empresario de la zona a MDZ . Uno de los pedidos de la gente del lugar es que se hagan públicos los cronogramas de trabajo y el avance de la obra.

Además, los empresarios de la zona ya sienten el impacto en las ventas. “La tierra, el ruido insoportable, ningún cliente se quiere sentar en la vereda, bajó la cantidad de gente caminando por la calle”, dijo la propietaria de un local de la calle Sarmiento .

La remodelación también afectó el trabajo de los hoteles de la zona. “Nos dijeron que iba a trabajar sábados y domingos, eso fue los primeros días pero después no se cumplió y a las 6 de la tarde se van. Decían que estaba todo bajo control y no había nada bajo control. Cortaron pérgolas, árboles. Se nos han ido pasajeros y tenemos que advertir que la zona está en obra a los que nos consultan. Los taxis no pueden llegar a la puerta”, dijo la encargada de un hotel.

“Teníamos el obrador y un baño químico en la puerta, y nosotros tenemos los huéspedes acá. La persona que proyectó la obra no estuvo a la altura. Acá rompieron todo. En la segunda cuadra están siendo más cuidadosos. Hay negocios cerrados y bajaron las ventas”, agregó.

avenida sarmiento obras peatonal (8) Alf Ponce Mercado / MDZ

Por otro lado, las personas que trabajan en las oficinas de los edificios de la calle Sarmiento indicaron que el ruido es ensordecedor por lo que se hace imposible trabajar y mantener la concentración, sumado al polvo constante y los problemas con los servicios como cortes de agua, internet y gas por la rotura de caños y líneas.

Obras, plazos y demoras

Los primeros días de julio, comenzaron las obras de remodelación de la calle Sarmiento por un plazo de 5 meses. Los trabajos incluyen renovación de calzada -colocación de adoquines-, nivelación de la calle con las veredas, unificación de veredas, acequias, bolardos, rampas inclusivas, mantenimiento del arbolado público, luces led y nuevo equipamiento urbano (papeleros, carteles y luminarias).

trafico autos conductores calle aristides transito auto transporte (12).jpg La idea es que la estética de la calle Sarmiento sea similar a la de la calle Arístides. Santiago Tagua/MDZ

Sin embargo, la remodelación se encontró con varios obstáculos que preocupan a los empresarios de la zona. Por ejemplo, durante la poda de los árboles una rama cayó y destruyó cartelería de un local, también cortó los cables de internet. Cuando levantaron el asfalto hubo una fuga de gas que obligó a evacuar los alrededores y también se rompieron caños del agua en las veredas. Es que gran parte de las obras de saneamiento tenían más de 60 años y los caños eran galvanizados. Desde Aysam, aseguraron que ya cambiaron por PVC los caños y las obras de agua están al 70%.

Desde la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza explicaron en un detallado informe que el plazo de ejecución continúa en 150 días y que las obras están a cargo de la empresa Bravín SA. Hasta el momento, están terminadas las obras en el margen sur de la primera cuadra y el contrapiso, baldosas y losa de acequias del margen norte. Están en proceso la construcción del cordón, los bolardos y dos esquinas entre Belgrano y Perú, y los trabajos de colocación de mosaicos y terminaciones en los ensanches.

avenida sarmiento obras peatonal (1) Alf Ponce Mercado / MDZ

Con respecto a la calzada ya está terminada la demolición de la carpeta asfáltica y el pozo de absorción en la vereda sur. Está en proceso el pozo de absorción de la vereda norte y las próximas tareas a realizar son: las rampas de aproximación, el adoquinado y el cordón de confinamiento central.

Dónde está la calle Sarmiento

La calle Sarmiento es una de las más importantes de la Ciudad de Mendoza. Se extiende por solo seis cuadras desde San Martín hasta Belgrano y atraviesa imaginariamente la emblemática plaza Independencia.

El 5 de agosto de 1989, el por entonces intendente Víctor Fayad inauguró el Paseo Sarmiento, que luego cambiaría a Peatonal Sarmiento. Las obras en las tres cuadras demoraron ochos meses e incluyeron la construcción de la fuente, las pérgolas y los canteros que existen hasta hoy.

Una postal de la soledad nocturna de la Peatonal Sarmiento y la Plaza Independencia Foto: ALF PONCE / MDZ La Peatonal Sarmiento se inauguró en 1989. Foto: ALF PONCE / MDZ

El tramo oeste de la calle Sarmiento quedó abierto al tránsito y es una de las principales conexiones de la Ciudad con el Parque San Martín. En julio, el intendente Ulpiano Suarez decidió iniciar la remodelación para que pueda ser peatonal eventualmente. La obra tiene un plazo de 150 días. Desde el principio, los empresarios de la zona se mostraron conformes con las reformas pero ahora temen que no se respeten los tiempos de ejecución.

El éxito de la peatonal de la calle Sarmiento

El 4 de mayo, la calle Sarmiento se cortó entre Belgrano y 25 de Mayo. La comuna le dio el visto bueno a una iniciativa privada de los gastronómicos de la zona que propusieron sacar las mesas a las calles y brindar una oferta a los corredores y acompañantes de la Maratón Internacional Mendoza. Esa edición se llamó Gastro Maratón.

calle sarmiento peatonal 1 La primera edición de la peatonal de la calle Sarmiento fue en el marco de la Maratón Internacional Mendoza. Ciudad de Mendoza

No era la primera vez que la calle Sarmiento se cortaba para convertirse en peatonal. Hace unos años atrás era el escenario de la Megadegustación que se hacía en el marco de los festejos de la vendimia. Este evento se trasladó a la calle Tiburcio Benegas y Arístides.

Calle Sarmiento como peatonal los domingos Calle Sarmiento como peatonal los domingos de mayo y junio de 2025 Ciudad de Mendoza

Por el éxito de la Gastro Maratón, se decidió darle un marco formal y se lanzó Domingo en la Sarmiento. El corte de calles se extendió por tres cuadras -desde Belgrano hasta Chile- de 12 a 17. Los restaurantes de la zona ofrecieron un menú a medida por $10 mil, se sumaron artesanos, comercios, propuestas artísticas y culturales. El éxito se repitió. Según los datos de la municipalidad, en cinco horas se facturaron $28.415.000. La inversión fue de $5 millones, 70% privada y 30% municipal.

calle sarmiento peatonal 2 La peatonal de la calle Sarmiento los domingos fue un éxito. Ciudad de Mendoza

El tercer evento fue el 6 de julio, en la previa de los festejos de la Independencia por lo que se ofreció un menú patrio. Otra vez se repitió el éxito y tiró por el piso el mito de que los mendocinos y turistas no asisten a las actividades al aire libre en invierno.