Nuevo desalojo en Buenos Aires y ya son 468: la propiedad llevaba ocupada 20 años

El Gobierno porteño ejecutó un nuevo desalojo en Juan B. Justo al 2050, Villa Crespo, donde un PH permanecía ocupado ilegalmente desde hace dos décadas.

Un operativo de la Policía de la Ciudad desalojó este lunes un PH ocupado desde hacía 20 años en la avenida Juan B. Justo al 2050, en Villa Crespo. Se trata del desalojo número 468 realizado durante la actual gestión del Gobierno porteño, que continúa su plan para recuperar propiedades usurpadas y reforzar la seguridad barrial.

El procedimiento comenzó temprano en la mañana y fue supervisado por personal de la Policía de la Ciudad junto a agentes de la fiscalía porteña. Según fuentes oficiales, el inmueble permanecía ocupado de manera irregular desde hacía dos décadas y presentaba condiciones estructurales deterioradas.

desalojo operativo policía de la ciudad Ya son 468 desalojos bajo la gestión de Jorge Macri. GCBA El operativo se desarrolló sin incidentes y se enmarca en el plan de recuperación de inmuebles usurpados que impulsa la gestión del jefe de Gobierno, Jorge Macri. En septiembre, a pocos metros del lugar, se había realizado otro desalojo en Juan B. Justo y Jufré, tras denuncias de los vecinos por venta de drogas, hechos de violencia y riesgo de derrumbe. En aquella ocasión, dos personas fueron detenidas por resistencia a la autoridad.

Compromiso con el orden y la propiedad privada “El compromiso es cuidar a la gente que está dentro de la ley. Vamos a ser inflexibles para mantener el orden en el espacio público y garantizar la propiedad privada en cada barrio”, afirmó Macri, al referirse al nuevo desalojo.

desalojo operativo policía de la ciudad La Policía de la Ciudad encabeza los operativos de cada desalojo. GCBA Desde el Ejecutivo porteño explicaron que la meta de estos procedimientos es restituir los inmuebles a sus legítimos dueños y mejorar la seguridad urbana. En menos de dos años, el Gobierno local logró recuperar propiedades históricas que estuvieron ocupadas de forma ilegal durante décadas, como la Casa Blaquier, en el centro de la Ciudad, o el emblemático edificio conocido como “Elefante Blanco” en Belgrano. También fueron devueltos ex hoteles tomados en San Telmo y Constitución.