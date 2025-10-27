Cayó un árbol de gran tamaño y cortó la circulación en la Ciudad de Mendoza

Una mora de gran porte se desplomó por el viento en la Cuarta Sección. Operarios cortan las ramas para habilitar el paso.

Un árbol bloquea la calle Santiago del Estero y genera demoras en el tránsito. Trabajan cuadrillas municipales.

Un árbol de gran tamaño cayó este lunes por la mañana en la intersección de Santiago del Estero y Bajada de Arrollabes, en el límite entre la Cuarta Sección de la Ciudad de Mendoza y el departamento de Las Heras. El hecho interrumpió por completo el tránsito en la zona, por lo que se recomienda evitar circular por allí hasta nuevo aviso.

Según informaron desde la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza a MDZ, se trató de una mora de gran porte que se desplomó de manera repentina y atravesó toda la calzada. Personal municipal trabaja en el lugar realizando tareas de poda, corte y traslado de las ramas para liberar la vía, en un operativo que podría demorar al menos un par de horas.

A pesar del tamaño del árbol y del impacto que generó, no hubo heridos ni daños materiales de consideración, más allá del levantamiento parcial de la vereda donde se encontraba emplazado.

Desde la Municipalidad aclararon que el árbol no presentaba reclamos previos ni signos de deterioro. "Estaba en perfecto estado vegetativo, no estaba inclinado y sus raíces estaban bien. La caída fue producto del viento y la copa estaba muy cargada", explicaron.

El ejemplar será retirado por completo durante la jornada. Mientras tanto, se mantendrá la restricción de tránsito sobre Santiago del Estero, especialmente en dirección hacia la rotonda del Avión, donde hay presencia de operarios y maquinaria pesada.