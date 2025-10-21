El aparatoso choque de un taxi contra un árbol en Luján de Cuyo
El conductor de un taxi se estrelló contra un árbol en el departamento de Luján de Cuyo. Viajaba solo y no necesitó ser hospitalizado.
Un taxi protagonizó un llamativo accidente vial en el departamento de Luján de Cuyo. El conductor del rodado, quien viajaba solo, colisionó de frente con un árbol. Este chofer no sufrió lesiones importantes, y no necesitó ser hospitalizado.
El siniestro ocurrió pasadas las 6 de este martes, en la intersección de las calles San Martín y 9 de julio, donde fuentes policiales indicaron que el chofer se habría quedado sin frenos mientras circulaba por San Martín en dirección hacia el Norte.
Como resultado del siniestro, el vehículo quedó fuertemente afectado en su parte delantera, mientras que el conductor presentó una dolencia en el abdomen, pero sin la necesidad de ser trasladado para recibir atención médica.