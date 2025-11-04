Vecinos de Las Heras lograron que una calle lleve el nombre "Cerro Santo Tomás"

La nueva denominación fue solicitada por vecinos del barrio Parque Norte y aprobada en el Concejo Deliberante de Las Heras.

El Honorable Concejo Deliberante de Las Heras sancionó la Ordenanza Nº 30, que oficializa el nombre “Cerro Santo Tomás” para una calle del barrio Parque Norte, ubicada entre Bombal y Lincoln, y que se extiende desde J.J. Valle hasta Galagurri.

La decisión fue tomada tras la solicitud presentada por los vecinos del barrio, quienes impulsaron la denominación en el marco de un proceso de participación ciudadana orientado a fortalecer la identidad del distrito La Cieneguita.

Participación vecinal y análisis técnico El pedido fue evaluado por la Comisión de Obras y Servicios Públicos del Concejo, que solicitó un informe técnico a la Dirección de Planificación Urbana. El organismo confirmó que en el distrito La Cieneguita no existían calles con los nombres propuestos (“Cerro Santo Tomás” o “María Remedios del Valle”), lo que permitió avanzar con la designación.

Cabe destacar que, según la Ordenanza Nº 12/24, el municipio fomenta la denominación de calles y espacios públicos con nombres que reflejen el patrimonio cultural y natural de Las Heras, así como el reconocimiento a mujeres destacadas.