Un delincuente descartó un arma tumbera en plena persecución por Las Heras y fue detenido

Un patrullaje por las calles de Las Heras terminó con la detención de un delincuente de 30 años tras darse a la fuga y descartar un arma de fuego tumbera.

Un delincuente de 30 años fue detenido por efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) tras protagonizar una persecución a pie en la que descartó un arma de fuego de fabricación casera o "tumbera" por las calles del departamento de Las Heras durante la madrugada de este domingo.

El hecho se registró en el cruce de las calles San Lorenzo y Azcuénaga, dentro del barrio Solidaridad. Allí, pasada la medianoche, un patrullaje de la UEP por la zona se encontró con dos sujetos con actitud sospechosa.

Persecución y descarte de arma Al intentar identificarlos, ambos salieron corriendo en direcciones diferentes, uno por la calle Azcuénaga y el otro por San Lorenzo. Este último fue seguido por uno de los uniformados actuantes, quien informó que en plena persecución el malviviente arrojó un arma de fuego.

Tras una breve persecución a pie, se logra dar con la detención del sujeto y un móvil que acudió en apoyo de los efectivos encontró el arma descartada a partir de un rastrillaje en la zona, una pistola calibre 22 sin cargador y con cinta aislante en varias partes del arma, que fue secuestrada.