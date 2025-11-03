"Te vas a ir todo cortado": el chat que anticipó la fatal pelea en Necochea donde murió un chico de 17

Un grupo de jóvenes registró la violenta pelea. Tras el ataque, el agresor fue detenido. Qué dicen los chats entre los jóvenes.

Un nuevo episodio de violencia conmocionó a la ciudad de Necochea. Un adolescente de 17 años fue asesinado durante una pelea frente al casino de la ciudad. La secuencia fue captada por un grupo de jóvenes. En estos momentos, el agresor se encuentra detenido.

Video: testigos registraron la pelea (imágenes sensibles) Un menor fue asesinado a puñaladas durante una pelea En las últimas horas, se conocieron una serie de mensajes que anticiparon la pelea. En un grupo de WhatsApp llamado “Todo Neco” un grupo de jóvenes intercambiaron mensajes amenazantes.

“Donde te agarre a tiros vamos a ver quien corre”, decía uno de los chats. Dichos mensajes estaban dirigidos a la víctima fatal, Bautista Coronel. “Te vas a ir todo cortado pedazo de gato. Ya te avise”, se lee en otro de los mensajes. “El que avisa no traiciona”, sentenció uno de los usuarios.

chats pelea Necochea Captura de video Qué reveló la autopsia La necropsia al cuerpo de Coronel reveló que la causa de muerte fue “laceración de vasos (ilíaco izquierdo primitivo) con consecuente shock hipovolémico y paro cardíaco, a pesar de maniobras quirúrgicas y médicas de reanimación, por herida penetrante presumiblemente causada por arma blanca”.