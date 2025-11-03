Tragedia en Necochea: un menor fue asesinado a puñaladas durante una pelea que fue filmada

Un grupo de jóvenes registró la violenta pelea. Tras el ataque, el agresor fue detenido. Qué reveló la autopsia al cuerpo de la víctima.

Un trágico episodio tuvo lugar en la ciudad de Necochea, donde un adolescente de 17 años murió apuñalado durante una pelea. La violenta secuencia fue registrada por un grupo de jóvenes que alentaban la agresión. El agresor, también menor de edad, se encuentra detenido.

Video: testigos registraron la pelea (imágenes sensibles) Un menor fue asesinado a puñaladas durante una pelea El hecho ocurrió el viernes pasado por la noche, en el estacionamiento de Avenida 2, frente al casino de la ciudad bonaerense de Necochea. En las últimas horas, se viralizó un video en el que se ve el momento en el que el joven fue asesinado a puñaladas.

En las imágenes se ve cómo ambos se agarraron a las piñas, mientras un grupo de jóvenes filmaba la violenta escena. En un momento, uno de ellos sacó un cuchillo y apuñaló al otro en la ingle.

La víctima, quien fue identificada como Bautista Coronel, fue trasladada de urgencia al Hospital Municipal Emilio Ferreyra. Sin embargo, al día siguiente, falleció producto de las heridas de gravedad.

El agresor fue detenido y quedó a disposición del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, acusado de “homicidio calificado por el uso de arma blanca”. La causa se encuentra en manos de la UFI Nº4 del Departamento Judicial.