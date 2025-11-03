Murió una pareja tras un grave accidente y uno de los hijos está en grave estado: el conductor dio 3.01 de alcohol en sangre
El siniestro ocurrió en la localidad de José C. Paz y los tres hijos están internados, la mayor en grave estado. El conductor manejaba alcoholizado.
El siniestro ocurrió este fin de semana en la localidad de José C. Paz, en la intersección de la Ruta 197 y la calle Mendoza. Allí, una pareja que viajaba junto a sus tres hijos falleció producto del accidente, en el que el conductor, hijo del dueño de un reconocido boliche, manejaba en estado de alcoholemia. La hija mayor está en terapia intensiva.
Renzo y Eliana Ramírez se trasladaban en un Renault 12, donde además viajaban sus hijos de 8, 11 y 13 años. La menor y la del medio sufrieron heridas de distinta gravedad luego de ser impactadas por la Volkswagen Amarok que conducía Michael Carballo de 18 años.
Tras el hecho, las menores debieron ser rescatadas del vehículo y continúan internadas. Mientras tanto, el conductor de 18 años fue asistido en el lugar, donde se le realizó un test de alcoholemia que arrojó 3.01 gramos de alcohol en sangre.
Qué se sabe del accidente
Aún se desconocen más detalles sobre el accidente, aunque, según algunos testigos, el vehículo en el que se trasladaba la familia habría cruzado un semáforo en rojo y circulaba a gran velocidad.
Por el momento, el caso quedó a cargo de la Fiscalía N.º 4, encabezada por Rubén Moreno, que imputó al conductor Michael Carballo por el delito de doble homicidio culposo agravado y lesiones.