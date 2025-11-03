Quién es Michael Carballo, el adolescente que manejaba fuertemente alcoholizado, atropelló y mató a una pareja

El joven de 18 años es hijo del dueño de Tornado, un reconocido boliche en la zona, y contaba con 3,01 gramos de alcohol en sangre.

El viernes pasado se produjo un trágico accidente en la intersección de la Ruta 197 y la calle Álvarez Jonte, donde una Volkswagen Amarok que circulaba a gran velocidad impactó contra un Renault 12 que trasladaba a cinco personas: una pareja junto a sus tres hijos. El matrimonio falleció en el acto, mientras que una de las nenas está en grave estado.

El adolescente de 18 años que conducía la camioneta fue identificado como Michael Carballo, quien manejaba en estado de ebriedad. Luego del test de alcoholemia, el resultado arrojó que tenía 3,01 gramos de alcohol en sangre, por lo que fue detenido e imputado por homicidio culposo agravado por conducir alcoholizado y provocar múltiples muertes.

Producto del impacto, la pareja falleció y los hijos de 7, 11 y 14 años debieron ser rescatados de entre los hierros del auto. La mayor se encuentra en terapia intensiva.

Quién es Michael Carballo El joven tiene 23 años y es apasionado por los fierros. En sus redes sociales se muestra conduciendo cuatriciclos, motos y camionetas todoterreno, entre ellas la Volkswagen Amarok con la que asesinó a la pareja.

Michael Carballo (3) Como si fuera poco, le gusta la velocidad. De hecho, subió un video acelerando manejando rápido en un cuatriciclo, compitiendo con otros. Por otro lado, también publicaba fotos en fiestas con amigos y además posando junto a cantantes de cumbia.