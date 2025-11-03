"Le hizo perder un embarazo": el desgarrador relato de la mamá de Karla Robles, la joven que se suicidó

La mamá de Karla Robles habló con los medios y apuntó contra el ex de su hija, Ricardo Zerda, quien se encuentra detenido acusado de violencia física y psicológica.

Mientras avanza la investigación sobre la muerte de Karla Robles (27), la joven que se suicidó el pasado 24 de octubre, la mamá de Robles rompió el silencio y apuntó fuertemente contra el ex de su hija, Ricardo Zerda, quien se encuentra detenido acusado de violencia física y psicológica.

“Es un tipo violento, hostigador, atrevido”, indicó Mirta Giménez, mamá de Robles, en diálogo con A24. Giménez expresó que siempre tuvo miedo de que Zerda matase a su hija ya que él siempre la hostigaba.

A su vez, la mamá de la joven de 27 años describió el calvario que vivió su hija mientras estuvo en pareja con el detenido. “Él la golpeaba, la escupía, la asfixiaba y le hizo perder un embarazo”, detalló Giménez.

El vivo del horror Según trascendió, Robles se ahorcó con una soga en la casa donde vivía sobre la calle Congreso al 2700, en Tucumán. La joven grabó el momento en el que se quitó la vida y lo subió a su cuenta de TikTok. El video tiene una duración de 73 segundos, y 96 personas se unieron a la transmisión.