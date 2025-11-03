Otro ataque a una mujer policía: asaltantes la golpearon y quisieron robarle el arma reglamentaria

Todo ocurrió en horas de la madrugada del citado día, cuando la auxiliar de la Policía de Mendoza salió de su domicilio del barrio Nueva Argentina para dirigirse a cumplir con su turno de servicio, por lo que llevaba puesto su uniforme.

Luego de caminar algunos metros, la efectivo fue inesperadamente abordada por un grupo de varios individuos —la víctima no alcanzó a ver cuántos eran— que la rodearon y comenzaron a golpearla, con claras intenciones de sustraerle la pistola calibre 9 milímetros que llevaba en la funda.

En ese momento, la funcionaria pública comenzó a gritar para pedir auxilio y eso provocó que los malvivientes se dieron a la fuga. Al mismo tiempo, el cónyuge de la víctima, quien también es miembro de la fuerza provincial, salió para defenderla, aunque no pudo alcanzar a los autores que ya se habían perdido de vista por entre las calles de la barriada.

Posteriormente, se le dio aviso a las autoridades y se montó un operativo en la zona para dar con los sujetos, aunque el procedimiento fue negativo.

El ataque previo en la Subcomisaría Conde

El caso ocurrido en San Martín tuvo lugar justo algunas horas después del robo del arma reglamentaria que sufrió otra mujer policía en la Subcomisaría Conde de Guaymallén.

Ese hecho, que también reveló MDZ, ocurrió pasadas las 19 del último jueves en el cruce de calles Buenos Vecinos y Buena Nueva, en el distrito de Colonia Segovia, Allí, cuatro mujeres, entre las que se encontraba una menor de 17 años, protagonizaron una fuerte discusión con los supuestos autores.

Al verse superadas por los hombres, subieron a una Volkswagen Suran blanca e intentaron evitarlos. No obstante, los sujetos comenzaron a seguirlas a bordo de una Volkswagen Amarok blanca.

Luego de recorrer más de cuatro kilómetros, arribaron hasta la citada dependencia policial del carril Godoy Cruz, donde las mujeres descendieron y buscaron ingresar al edificio para resguardar su integridad física, de acuerdo con lo que posteriormente relataron a los funcionarios a cargo de la causa.

FotoJet(58) La Subcomisaría Conde, donde ocurrió el robo del arma reglamentaria la tarde del jueves en Guaymallén. Google Maps.

En el interior de la dependencia, se encontraba en soledad una auxiliar, a quien las mujeres le pidieron auxilio. En ese instante, los sospechosos también ingresaron al lugar y comenzaron a golpear a las presuntas víctimas, así como también a la efectivo.

El robo del arma reglamentaria

Fue allí cuando, surge de las testimoniales, un hombre de lentes identificado como Rubén Germán de Antonio (43) le arrebató el arma reglamentaria a la mujer policía, la cual tenía guardada en la muslera. Acto seguido, los señalados agresores salieron corriendo y se dieron a la fuga a bordo de la VW Amarok.

Las mujeres que protagonizaron el hecho quedaron en el interior de la Subcomisaría Conde y fueron aprehendidas de manera preventiva, mientras que la menor que las acompañaba quedó a disposición de los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI). También se ordenó el secuestro del vehículo en el que se movilizaban.

En paralelo, se desarrolló un operativo que permitió dar con los seis sujetos a bordo de la VW Amarok, quienes fueron detenidos y puestos a disposición de la Justicia, aunque no se logró dar con la pistola sustraída.