Accidente fatal: un motociclista de 48 años murió al chocar con un auto en Godoy Cruz

La víctima sufrió el accidente en el cruce de calles Alvear y Reconquista, donde fue impactada por un auto. Falleció en el acto.

La escena del accidente en el cruce de Alvear y Reconquista, en Godoy Cruz.

Un motociclista de 48 años murió la tarde de este lunes al sufrir un trágico accidente en Godoy Cruz. Ocurrió en la intersección de calles Alvear y Reconquista, donde la víctima chocó con un auto y perdió la vida.

Fuentes policiales informaron que el siniestro ocurrió pasadas las 17 cuando un Peugeot 208, conducido por un hombre de 41 años, circulaba por Reconquista hacia el este. Al llegar al cruce con Alvear, colisionó con una motocicleta Maverick 110cc, que se desplazaba en dirección norte.

La muerte del motociclista A raíz del fuerte impacto, el motociclista falleció en el lugar, tal como lo constató el personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Por su parte, el conductor del automóvil resultó ileso y fue sometido al test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo, es decir, no tenía alcohol en sangre.