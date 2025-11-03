Imputaron a la conductora que atropelló a los dos chicos frente al parque San Martín

María Amelia Albina Molina, de 82 años, fue imputada por homicidio culposo agravado tras atropellar a dos chicos. Uno perdió la vida y el otro está grave.

El accidente vial que significó la muerte de Fausto Morcos García, de 13 años, y la internación de otro chico, llevó a la imputación de quien generó el siniestro, María Amelia Albina Molina, una mujer de 82 años que conducía el automóvil que protagonizó el accidente.

La octogenaria se fue acusada por el delito de homicidio culposo agravado por pasar un semáforo en rojo en concurso real con lesiones culposas graves agravadas por el mismo motivo.

Cómo fue el accidente El siniestro ocurrió al mediodía del sábado en la intersección de la avenida Boulogne Sur Mer y Clark, frente al ingreso del Mendoza Tenis Club. Allí, los dos menores de edad fueron embestidos por un vehículo Volkswagen Up, conducido por la mujer imputada.